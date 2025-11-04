В Кузьминском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего кредитного консультанта Романа Ложкина. По версии столичного ГСУ МВД, он — один из участников многоступенчатой cхемы мошенничества по продаже автомобилей, работавшей под вывеской компании «Авалон-Моторс». Ущерб по делу оценивается в 23 миллиона рублей. При этом, как выяснил RTVI, Ложкин — единственный среди фигурантов инвалид с детства и отец-одиночка, а его защита, категорически не согласная с обвинением, обратилась к новому генпрокурору РФ с просьбой о немедленном вмешательстве.

Адвокат обвиняемого Михаил Сазанов в беседе с RTVI заявил, что в уголовном деле Ложкина «из инвалида искусственным образом сделали преступника». По словам защитника, Ложкин был официально трудоустроен в автосалоне и выполнял исключительно техническую работу — заполнял кредитные анкеты для покупателей и не участвовал в обмане клиентов «Авалона».

«История инвалида Ложкина — это проверка для системы: сможет ли она защитить того, кто не может защитить себя сам? Это борьба не только за Романа, но и за прецедент, который предотвратит подобные ситуации в будущем», — прокомментировал адвокат Сазанов.

Защита Ложкина уже предпринимала попытки вернуть дело в прокуратуру, указывая на многочисленные нестыковки в его материалах. В своем обращении к генпрокурору адвокат подчеркнул, что в обвинительном заключении не только «отсутствует конкретика в описании преступных действий», якобы совершенных его подзащитным, но и «содержатся расплывчатые недопустимые формулировки:

Главный и риторический вопрос адвоката Сазанова к следователям ГСУ, звучит уже как приговор всей абсурдной ситуации: как Роман Ложкин, инвалид с детства бессрочно, должен был понять, что автосалон «Авалон-Моторс», где он официально работал, оказывается, был мошенническим? Если даже сами следователи поняли, что автосалон был мошенническим, только спустя 3 года его активной работы.

Согласно материалам дела, в 2021 году уроженцы Азербайджана Фикрат Мамедов и Нурлан Исмаилов создали организованную группу с целью обмана покупателей автомобилей. Представляясь сотрудниками «Авалон-Моторс», они, считает следствие, размещали заведомо ложную рекламу, в которой существенно занижалась реальная стоимость автомобилей — это было необходимо, чтобы привлечь клиентов.

Когда же клюнувшие на предложение покупатели приезжали в автосалон фирмы, участники группы оформляли от их имени заявки на кредиты — на сумму, которая значительно превышала первоначально указанную в договоре купли-продажи машины. Следователи полагают, что затем участники мошенничества вынуждали покупателей подписывать договоры купли-продажи и кредитные договоры на завышенные суммы, угрожая судебным разбирательством в случае отказа.

В конце октября этого года Кузьминский суд уже вынес приговоры организаторам схемы — Исмаилову, Мамедову, а также еще троим обвиняемым по основному делу. Они получили наказания от условных сроков до 6,5 года лишения свободы.

При этом инвалид Роман Ложкин, на иждивении которого находятся малолетний сын и престарелая мать, свою вину не признает. Его дело выделено в отдельное производство, и в своих показаниях он утверждает, что официально — по трудовому договору — работал в «Авалон-Моторс» кредитным консультантом, занимаясь исключительно консультированием клиентов по кредитным продуктам и запросами в банки-партнеры. В обмане клиентов он участия не принимал, вопросы стоимости автомобиля и размера кредита с ним не обсуждались.

И хотя на время следствия и суда Ложкин находится под домашним арестом, мужчина опасается, что в случае вынесения обвинительного приговора его сына могут забрать в детский дом. RTVI ознакомился с нотариально заверенным заявлением бывшей супруги Ложкина, в котором она отказывается от опеки над ребенком и возлагает всю ответственность за его дальнейшее воспитание на следственный орган — ГСУ МВД, возбудивший дело в отношении ее бывшего супруга.

При этом интересный факт: на первом судебном заседании по делу Ложкина одна из потерпевших сообщила, что приняла решение подать заявление о совершенном в отношении нее мошенничестве спустя год после приобретения автомобиля, поддавшись уговорам следователя. А главным аргументом для написания заявления стало обещание следователя освободить потерпевшую от уплаты последующего кредита банку.

Адвокат также подчеркнул, что следствие игнорирует важную деталь расследования: помимо уже известных организаторов, в материалах дела фигурирует начальник кредитного отдела автосалона Александр Плеснецов. И в своих первоначальных показаниях потерпевшие указывают на некоего Александра как на ключевую фигуру мошеннической схемы.

Плеснецов сейчас находится в розыске. По оперативным данным, он скрывается в Таиланде, но вопросом его поиска и экстрадиции следствие не занимается. «О каком объективном расследовании и установлении истины можно тогда говорить?» — недоумевает Михаил Сазанов. Эти и другие обстоятельства требуют, по мнению адвоката, экстренного вмешательства Генеральной прокуратуры РФ.