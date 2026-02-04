Информация о том, что телеведущая Анфиса Чехова может баллотироваться в Госдуму от «Новых людей», является фейком. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе партии.

Фонд «Московская политика» 4 февраля со ссылкой на источники сообщил, что Чехова, ставшая членом «Новых людей» на V всероссийском съезде партии в марте прошлого года, может принять участие в выборах по инициативе вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. «Округ — ЦАО, №207», — говорится в посте.

«Это не так. О выдвижении первых кандидатов объявят на съезде партии в марте. Пока никаких официальных решений не принято. Все в процессе обсуждения», — заявили в пресс-службе «Новых людей».

В апреле 2025 года Чехова заявляла, что не планирует становиться депутатом: «Я достаточно далека от политики, но мне очень хочется помогать людям».

Кроме того, телеведущая предлагала заменить слово «брак» на другое название, отмечая, что такое наименование союза между мужчиной и женщиной «очень странно звучит». По ее словам, «когда люди вступают в брак, само это название говорит о том, что они занимаются чем-то сомнительным».

Помимо этого, Чехова заявила о необходимости давать приоритет многодетным родителям при приеме на работу в государственных школах, чтобы люди с большим количеством детей могли лучше продвигаться по карьерной лестнице, при этом бездетные по медицинским основаниям могут показать справку от врача для устройства на такую работу.

Также представитель партии предложила ввести моду на студенческую любовь, напомнив, что раньше люди влюблялись в студенческие годы и создавали семьи, вместе строя карьеру, а сейчас такая тенденция утеряна. По ее словам, партия хочет способствовать тому, чтобы беременных студенток переводили на бюджетное образование.