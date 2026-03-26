В России с 1 апреля по приказу Минфина усложняются правила перевода денег. В Госдуме пояснили, что новшества будут в целом техническими и не затронут обычные переводы граждан. Однако осенью министерство может поднять вопрос о введении налога на операции через систему быстрых платежей (СБП). RTVI собрал главное.

Что изменится с 1 апреля

С апреля вступает в силу приказ № 58н от 16 мая 2025 года, отменяющий ранее действовавший документ от 2013 года. Он вносит изменения в правила заполнения реквизитов при оформлении платежных поручений на уплату налогов и взносов, поясняет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Изменения касаются только бизнеса и ИП, подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Нововведения носят технический характер. Это безналичные денежные переводы средств в бюджет и распространяются только на официальные платежные поручения для бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а не обычные переводы граждан», — сказал он ТАСС.

В самом Минфине уточнили, что речь идет об изменении правил заполнения реквизитов «исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета». Также это касается платежей за выполнение работ и оказание услуг автономными учреждениями.

В реквизитах плательщика теперь нужно будет указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам — полностью фамилию, имя и отчество, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.

ИП должны будут указывать имя полностью и свой правовой статус, а физические лица, занимающиеся частной практикой, — вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика, добавила эксперт.

В реквизите «назначение платежа» нужно будет указывать исчерпывающие сведения о наименовании товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Также появится реквизит «фактический плательщик», который нужно заполнять, если деньги переводит представитель налогоплательщика, например, бухгалтер. В этом случае вносятся данные (ИНН, КПП или ФИО) фактического отправителя, пояснила Валишвили.

По ее словам, изменения помогут усовершенствовать национальную платежную систему и обеспечить ее соответствие международному стандарту.

Аксаков уверен, что новшества важны с точки зрения защиты средств.

«К сожалению, преступники очень здорово приспособились к упрощенной системе, когда не все указывалось», — пояснил депутат.

Было — стало: что важно для налоговой службы

ФНС перечислила основные изменения по переводом со следующими подробностями:

Плательщик (реквизит 8)

Было: предприниматели и частнопрактикующие лица могли указывать только фамилию и инициалы.

Стало: ФИО прописывают полностью и в скобках указывают статус, например, «Иванов Иван Иванович (адвокат)».

КПП (код причины постановки на учет) плательщика (реквизит 102)

Было: при уплате Единого налогового платежа (ЕНП) допускалось указать КПП в виде девятизначного идентификатора.

Стало: в бланке для ЕНП в этом поле нужно всегда проставлять «0» (кроме иностранных компаний с филиалами — они указывают свой КПП).

Если платеж вне рамок ЕНП, то нужно указывать КПП организации или подразделения. Для физических лиц и ИП правило прежнее — нужно проставлять «0».

ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) (реквизит 105)

Было: при уплате ЕНП допускалось указать ОКТМО в виде восьмизначного кода.

Стало: в этом поле на бланке ЕНП нужно проставлять «0».

Вне рамок ЕНП нужно, как и прежде, указывать код ОКТМО.

НДС на операции по СБП: к чему готовиться

Уже осенью Минфин намерен рассмотреть возможность введения налога на добавленную стоимость (НДС) на операции через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

По его словам, на данный момент никакого дополнительного обложения банковских операций НДС не планируется. Однако в дальнейшем возможны корректировки.

«Мы те изменения [налоговые], которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменения на данный момент и дальше к осени будем принимать решение о необходимости внести корректировки», — процитировало Сазанова агентство.

В конце ноября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, которые в том числе повысили НДС с 20% до 22% и ужесточили налогообложение для малого бизнеса.

Также среди прочего была отменена льгота, которая освобождала от НДС операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, и услуги компаний, ответственных за передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг).

Тогда же, в ноябре, Минфин сообщал, что ежегодные доходы бюджета от отмены льгот по НДС оцениваются примерно в 30 млрд рублей. В январе ведомство в письме Центробанку пояснило, что переводы по банковским счетам и операции через СБП налогом не облагаются.