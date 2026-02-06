Новый глава Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академик Александр Глико, отреагировал на высказывания своего заместителя, академика Сергея Колесникова в поддержку гомеопатии, которые стали первым публичным заявлением члена нового состава комиссии. В разговоре с RTVI Глико отметил, что у принципа гомеопатии нет научных основ и подобные заявления мешают работе Комиссии.

«Я удивлен скоростью, с которой С.И.Колесников обратился к журналистам. Казалось, было бы правильным обсудить сначала со мной общие принципы и подходы к нашей работе. Что касается гомеопатии, то отсутствие научных основ у самого принципа гомеопатии (разбавление) мне представляется вполне доказанным, — заявил Глико RTVI. — Я надеялся спокойно перевести гомеопатическую проблему в лоно медицинских исследований и клинических испытаний с передачей соответствующей тематики в Комиссию по фальсификации научных исследований. Но выступление С.И.Колесникова, наделавшее много шума, вероятно, сильно затруднит эту акцию».

Доктор медицинских наук Колесников публично заявил, после того как вошел в новый состав Комиссии по борьбе с лженаукой, что не изменил своей позиции по поводу гомеопатии, о поддержке которой ранее говорил. «Гомеопатия существует больше 200 лет, доказательство лечебного действия есть. Доказательств, которые говорили бы о том, что это так называемая лженаука, — фактически нет. Поэтому дискуссия будет продолжаться, потому что механизмы гомеопатии не очень понятны», — заявил он РБК.

По словам Глико, он полностью поддерживает опубликованный в 2017 году меморандум комиссии против гомеопатии.

«Когда-то я отвечал за все научно-техническое сотрудничество с Индией, и зашел как-то разговор про гомеопатию, которой занимаются в Индии и большие научно-исследовательские организации и даже университеты. Индийские врачи мне сказали, что, конечно, в гомеопатию не верят, считают, что гомеопатия — это медицина бедных людей, у которых нет средств, чтобы покупать лекарства, но у них есть надежда, и было бы плохо, если бы у них надежду отняли», — рассказал глава комиссии.

«Я не согласен с точкой зрения С.И.Колесникова, что „термин лженаука остался со времени тяжелого академического прошлого“. Я полагаю, что термин „лженаука“ в значительной степени условен, так как трудно найти общую категорию для разнообразных построений, проектов, практических предложений, направленных на оболванивание народа и извлечение (часто большой) мзды, причем астрология, столоверчение, эзотерика строго говоря и к науке-то отношения не имеет (даже с приставкой — лже), — добавил Глико. — Возникает вопрос, как понимать слова о «тяжелом наследии», согласен ли С.И.Колесников разделять это наследие или желает от него освободиться».

«Академик Колесников утверждает, что противники гомеопатии не могут предоставить доказательства, которые бы опровергали данные об ее эффективности. Это не верно. В нашем меморандуме представлены такие доказательства. Просто меморандум надо прочитать целиком. В нынешнее время клипового восприятия чтение сколько-нибудь пространных текстов стало подчас проблемой даже для академиков»,— считает бывший глава Комиссии, академик Евгений Александров, также вошедший в новый состав.

3 февраля президиум Российской академии наук утвердил новый состав Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, которую возглавил Глико, RTVI публиковал полный список членов комиссии.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой является консультативным и экспертным органом, созданным в 1998 году по инициативе нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В течение многих лет ее возглавлял академик Александров. В 2022 году Президиум РАН присудил ему золотую медаль за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний, оценив его работу по противодействию лженаучной деятельности и лженаучным воззрениям, отстаиванию ценности научного знания и беспристрастной научной экспертизы.