Президиум Российской академии наук утвердил новый состав Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, которую недавно возглавил академик Александр Глико. Об этом RTVI сообщил член президиума РАН, академик Роберт Нигматулин.

В распоряжении RTVI оказался полный список членов комиссии. В отличие от прошлого состава, в котором было много докторов и кандидатов наук, популяризаторов науки, теперь комиссия в основном состоит из действующих академиков и член-корров РАН. Вошел в ее состав и бывший глава комиссии, академик Евгений Александров.

«Александр Олегович Глико — уважаемый человек, новый председатель, на президиуме он представил список, никаких представлений, изменений не было», — сообщил Нигматулин.

В ноябре стало известно, что вместо Александрова, который уже несколько лет просил найти ему замену, комиссию возглавит Глико. Президент РАН Геннадий Красников поблагодарил Глико за согласие занять эту должность и взяться за непростые задачи, стоящие перед комиссией. Он призвал вице-президентов, членов РАН, академиков-секретарей тематических отделений помочь в комплектовании состава комиссии.

«Дорогие коллеги, считаю эту комиссию очень важной, потому что в ней работали действительно очень крупные люди, которые внесли большой вклад в дело защиты науки, в частности, избавили нас от фильтров Петрика. Это грозило большими потерями для нашего государства», — отметил академик Глико. Ученый подчеркнул, что особый интерес для комиссии будет заключаться в работе с крупными случаями лженауки, которые потенциально могут нанести серьезный ущерб.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой является консультативным и экспертным органом, созданным в 1998 году по инициативе нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В течение многих лет ее возглавлял академик Александров. В 2022 году Президиум РАН присудил ему золотую медаль за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний, оценив его работу по противодействию лженаучной деятельности и лженаучным воззрениям, отстаивание ценности научного знания и беспристрастной научной экспертизы.