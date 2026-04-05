Следственный комитет и прокуратура организовали новые проверки обстоятельств гибели оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года, сообщает «Коммерсантъ». На этом настоял отец артиста, который уверен, что причиной смерти стало убийство с последующей инсценировкой суицида.

40-летний солист Калининградского музыкального театра погиб 8 апреля 2024 года в Москве. Его тело нашли под окнами дома на Зоологической улице, где он с женой снимал квартиру на девятом этаже.

С тех пор СКР дважды выносил отказные постановления о возбуждении уголовного дела — через месяц после гибели певца и в декабре прошлого года.

Сейчас отец Кунгурова просит провести новое расследование — об убийстве, совершенном группой лиц, а также о превышении должностных полномочий следователем, проводившим осмотр места происшествия.

Его адвокат Евгений Черноусов пояснил «Ъ», что у Кунгурова-старшего есть собственная версия гибели сына: он считает, что певец был убит в ходе «некого конфликта» в собственной квартире, а потом его труп пытались вытащить на улицу по лестнице, чтобы избавиться, но по пути выбросили с балкона четвертого этажа.

Они с клиентом убеждены, что предварительное расследование по факту возможной насильственной смерти Кунгурова вообще не проводилось — в частности, место происшествия осматривали без понятых.

К тому же, по словам Черноусова, травма головы певцу была нанесена тяжелым предметом, а не получена в результате падения с высоты.

Кроме того, в съемной квартире Кунгуровых был найден нож со следами крови артиста, но без отпечатков пальцев на рукоятке.

Евгений Кунгуров был заслуженным артистом России, Чечни и Ингушетии, соведущим программы «Романтика романса», участником проектов «Большая опера», «Голос» и «Один в один!». Он также выступал во Владивостоке перед главой КНДР Ким Чен Ыном, исполнив романс «Очи черные».

В шоу «Голос» Кунгуров пришел в 2012 году, попав в команду к ныне покойному наставнику проекта Александру Градскому. Он дошел до полуфинала сезона, но проиграл Дине Гариповой. Певец был дважды женат, во втором браке у него родились дочь и сын.