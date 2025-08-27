Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», вероятно, будет продана частникам, а ее гендиректор Игорь Мальцев подал в отставку. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Сам Мальцев в разговоре с RTVI не стал обсуждать ситуацию с РКК «Энергия», а также слухи о своем уходе.

По данным «Газеты.Ru», ранее Мальцев во время обращения к сотрудникам компании по случаю 79-летия предприятия заявил, что у корпорации «многомиллионные долги», а проценты по кредитам «съедают» бюджет.

По его словам, многие процессы в корпорации «неэффективны», а большая часть коллектива «утратила мотивацию и чувство общей ответственности».

Мальцев, как утверждается в публикации, заявил, что будущее предприятия зависит от каждого сотрудника. Он также призвал перестать «врать самим себе и другим о положении дел, убеждая себя и окружающих в том, что у нас все хорошо». Он не исключил возможность «закрытия корпорации, неспособности нормально функционировать, выплачивать заработную плату, не говоря уже о создании изделий».

Гендиректор призвал к «решительным действиям», назвав задачу по спасению компании «из области чуда»: «Мы должны сделать все, что возможно, а все, что невозможно, сделает за нас Бог».

Источники «Газеты.Ru» также рассказали, что Мальцев уже «подал заявление об увольнении», а сама корпорация, вероятно, будет продана частному лицу.

RTVI направил запрос в РКК «Энергия».

РКК — это ведущее предприятие в сфере пилотируемых космических исследований в России. Компания «Энергия» была образована в 1946 году под руководством Сергея Королева. Среди достижений корпорации — создание первых баллистических ракет, а также космических ракет-носителей «Спутник», «Восток», «Восход», «Луна», «Молния» и «Союз».