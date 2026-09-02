Отдыхающим в Анапе россиянам стоит остерегаться морских скатов, предупредил в разговоре с «КП-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Скаты часто встречаются в Анапе, поскольку им легче добывать пищу на песчаном дне, пояснил эксперт. Он отметил, что скаты миролюбивы и не будут специально нападать на человека, но туристам все же «нужно поберечься и не плавать рядом» с этими животными.

«У них есть игла размером в три-четыре сантиметра. И если на нее наступить, то можно получить серьезную травму. <…> Травма неприятная, болезненная. Укус ската ощущается сильнее, чем нападение осы или пчелы», — рассказал Голубитченко.

Смертельной опасности для человека скат не представляет, заверил эколог. Однако ядовитая слизь, которая содержится в игле животного, может вызвать аллергию, зуд и жжение. Рану нужно обязательно обработать, посоветовал собеседник издания.