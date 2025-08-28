Певец Сергей Трофимов (Трофим) сообщил RTVI, что для него не играет никакой роли то, что его творчество включили в список патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. При этом артист уточнил, что сам бы он предложил включать детям больше классической музыки.

Ранее Минпросвещения сообщило, что в список патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах, были внесены такие песни, как «Моя Россия» (Shaman), «Офицеры», «Бессмертный полк», «Вперед, Россия» (Олег Газманов), «Родина» (Сергей Трофимов) и «Россия» (депутат Госдумы Денис Майданов). Всего в перечень вошли 37 композиций. В министерстве заявили, что эти песни «направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание». При этом учебные заведения вправе самостоятельно выбирать рекомендованные произведения для изучения.

На вопрос, как он оценивает это решение властей, Трофимов ответил кратко: «Никак не оцениваю. Включили — и включили».

Однако, продолжил он, важно знакомить молодых людей с классической музыкой, потому что она, по его мнению, «заставляет человеческое сознание немного по-другому работать».

«Современной молодежи нужно ставить Чайковского, Мусоргского — тех композиторов, которых ставили в детстве нам. У меня, правда, профильное образование музыкальное. Но классическая музыка заставляет человеческое сознание немного по-другому работать. Сейчас у молодежи клиповое сознание, основанное на просмотре TikTok. Оно не запускает те механизмы мышления, которые нужно было бы запускать. Классическая музыка этому способствует», — сказал музыкант.

В список патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах, помимо современных песен, также вошли и те, которые были написаны во времена СССР: «День Победы», «Моя Москва», «Ты — моя надежда, ты — моя отрада» и другие.

Перечень создавала экспертная группа. В нее вошли дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев и ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Также в работе участвовали другие известные деятели культуры.

В январе Газманов заявил РИА Новости, что в школах «можно и нужно» включать патриотические песни, потому что «без воспитания в патриотическом духе мы просто не выживем». По словам артиста, современные реалии диктуют новые идеи, в том числе в патриотическом воспитании детей.

«Государство активно включилось в этот процесс. Есть надежда на положительные результаты», — добавил он.