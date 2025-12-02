Пророссийская риторика принесла Михаилу Стальнухину победу на местных выборах в Нарве, сообщает швейцарское издание NZZ. По мнению газеты, его избрание выявило давнюю проблему Эстонии: недружелюбную политику в отношении русскоязычного населения, которое ощущает дискриминацию и не может открыто заявлять о своих проблемах.

По данным NZZ, Стальнухин стал известен благодаря резкой критике эстонского правительства. В 2022 году он назвал членов правительства нацистами после решения демонтировать советские памятники. Многие жители Нарвы поддерживают его высказывания: более трети избирателей города проголосовали за него. Для его сторонников он выступает как защитник интересов русскоязычного населения.

NZZ отмечает, что Нарва — город на восточной границе Эстонии с населением около 52 тысяч человек, почти полностью русскоязычный. В городе наблюдается высокий уровень безработицы — около 12%, а промышленность сократилась после распада СССР. Историческая связь с Россией, включая «Мост дружбы» через реку Нарва и переселение советских рабочих, оставила заметное культурное и экономическое наследие.

Стальнухин хорошо знаком с системой изнутри, пишет газета. Родившийся в Эстонии, он работал учителем, а с 1994 года участвует в городской политике, с 1999 года — на национальном уровне. Его кампания активно использует недовольство населения образовательной и языковой реформой, проведенной эстонскими властями.

Издание приводит мнения местных жителей: одни считают, что Стальнухин раскалывает общество, другие — что он лишь озвучивает их тревоги. Реформы по отмене параллельного русского образования и ограничения на голосование русскоязычных граждан создали дополнительное напряжение, что сыграло на руку пророссийскому политику.

NZZ подчеркивает, что победа Стальнухина отражает глубокий разрыв между русскоязычным населением Нарвы и остальной Эстонией. При этом местная власть готова сотрудничать с ним по вопросам городского управления, признавая его легитимность в рамках местной политики.