Минюст внес в список иноагентов Павла Таланкина* — бывшего школьного учителя и соавтора фильма «Господин Никто против Путина», который выиграл премию «Оскар» в 2026 году. Это следует из данных на сайте министерства.

Таланкин*, по данным ведомства, участвовал в создании материалов и сообщений иноагентов и СМИ, а также выступал на информационных площадках, предоставленных ими. Кроме того, он распространял ложные сведения о решениях российских властей и высказывался против СВО, подчеркнули в Минюсте.

В список также были включены бывший подрядчик космодрома «Восточный» Виталий Гинзбург*, заочно арестованный в России по делу о растрате, журналистка Марина Скорикова* и проект «Христиане против войны»*.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска запретил к распространению фильм Таланкина*, снятый в школе города Карабаш, где демонстрируется повседневная жизнь учеников и их родителей, включая уроки патриотической направленности.

По словам автора картины, он занимался видеосъемкой по заданию администрации учебного заведения, после чего покинул Россию и передал записи режиссеру-документалисту Дэвиду Боренштейну. Лента получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Совет по правам человека при президенте России ранее подал обращение в оргкомитет премии и ЮНЕСКО с просьбой провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних, попавших в документалку, так как кадры были использованы без согласия родителей или законных представителей.

Вскоре суд запретил картину к распространению, постановив, что в картине показали лица детей без разрешения их родителей. Кроме того, кинолента выражает «негативное отношение к государственной власти и президенту после начала СВО».

* внесены Минюстом в реестр иностранных агентов