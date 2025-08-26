Бывший министр образования и науки России, ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов раскритиковал университет «Синергия», заявив, что его деятельность — «это просто массовый обман людей». Такое мнение он высказал в интервью «Ведомостям».

«Эта деятельность не имеет отношения к образованию, скорее — к сфере досуга, так же как работа цирков или зоопарков. Если люди готовы за это заплатить, пожалуйста, но не надо это называть образованием, это совсем другое», — поделился своей оценкой Ливанов.

Он негативно отозвался о «Синергии», рассуждая о том, что «не всегда частный вуз плохой, а государственный хороший».

«Таким “университетам” не надо давать лицензии и государственные аккредитации, а выданные следует максимально быстро отобрать», — приводит слова Ливанова газета.

RTVI обратился за комментарием в пресс-службу «Синергии», на момент публикации ответ не получен.

В июне вице-спикер Госдумы, бывший вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко также усомнилась в качестве образования, которое получают студенты «Синергии». В специнтервью RTVI она привела этот университет как пример одного из множества вузов, «вдруг» расплодившихся после перестройки и учивших «непонятно чему».

«Есть вот этот вот университет „Синергия“, который учит от пиарщиков до медиков, всех подряд, не имея ни необходимой базы, ни педагогов, зато активно берет деньги, для того чтобы эти дипломы штамповать», — сказала Абрамченко.

«Круче» выпускников МГУ

Сама «Синергия» позиционирует себя как вуз, готовящий «высококлассных специалистов, востребованных в России и за рубежом».

«Более 30 лет в “Синергии” обучают актуальным и востребованным профессиям. У нас вы получите знания для работы в крупных компаниях или развития собственного бизнеса», — сказано на сайте университета.

Согласно сайту «Синергии», в университете 48 факультетов и свыше тысячи образовательных программ. Число обучающихся там превышает 200 тыс. (по этому показателю он возглавляет рейтинг Минобрнауки 2022 года), из университета выпустились более полумиллиона человек.

Талисманом «Синергии» является носорог как «символ мудрости, учености и целеустремленности». «Носороги воплощают работоспособность, уверенность и удачу», — поясняется на сайте вуза

«Синергия» возглавляет рейтинг предпринимательских программ (данные «Интерфакса» от 2021 года), а также входит в топ-3 рейтингов по уровню средних зарплат выпускников (Роструд, 2024 год) и востребованности выпускников на рынке труда (HeadHunter, 2024 год). Из данных Роструда за 2024 год следовало, что выпускники «Синергии» в среднем зарабатывают 94,8 тыс. рублей — больше, чем выпускники МГУ, получавшие в среднем 93,1 тыс. рублей.

В 2023 году «Синергия» вошла в топ-3 лучших вузов России (рейтинг HeadHunter). Однако в Национальном рейтинге университетов за тот же год университет по сводным показателям занял только 98-99 места, в то же время расположившись на 17 месте по узнаваемости бренда. Также вуз занял 99 место по исследованиям и 119-120 места по образованию.

«Синергия» ведет свою историю с 1988 года, когда появился Институт экономики и финансов под таким названием, позднее преобразованный в бизнес-школу. В 1995 году был основан Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. В 2005 он был преобразован в Московскую финансово-промышленную академию. В 2011 вуз получил госаккредитацию как университет и был переименован в Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Полное название вуза — негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский университет “Синергия”». С 1995 по 2019 год ректором университета был доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Юрий Рубин. Сейчас он занимает пост президента вуза, а пост ректора занимает кандидат экономических наук Артем Васильев.

Скандал с отсрочками от мобилизации

Осенью 2022 года в «Синергии» разразился скандал в связи с торговлей справками о зачислении в вуз для получения отсрочки от частичной мобилизации. По обвинению в мошенничестве в октябре того года арестовали четырех сотрудников университета. По версии следствия, они обещали зачисление на очную форму обучения за 180 тыс. рублей. СМИ писали, что полиция и прокуратура выявили более 800 фактов фиктивного приема.

Ректор «Синергии» Артем Васильев тогда заявил, что руководство университета вместе с силовиками выявило нарушителей закона среди своих сотрудников. Он утверждал, что в вузе сформирована «культура нулевой терпимости к любым формам злоупотребления служебным положением».

«Мы чтим российское законодательство и находим немыслимой ситуацию, при которой те или иные сотрудники осуществляют противоправную деятельность из корыстных побуждений и ставят под угрозу репутацию учебного заведения», — цитировал ректора официальный телеграм-канал «Синергии».

В ноябре 2022 года администрация университета отчиталась об увольнении девяти человек после завершения проверки фактов торговли фиктивными справками для отсрочки от мобилизации.

«Коммерсантъ» писал со ссылкой на пресс-службу «Синергии», что проверку начали после того, как в одной из соцсетей некий молодой человек рассказал о своем поступлении в вуз уже после прекращения набора. Этот пост заинтересовал руководство, и уже через несколько дней была выявлена мошенническая схема, утверждала пресс-служба.