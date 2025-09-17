Проект по обмену данными между архивами ФРГ и России о судьбах пленных времен Второй мировой войны, запущенный в 2000 году, сейчас заморожен. Об этом в интервью RTVI рассказал глава московского бюро Народного союза Германии по уходу за военными могилами Герман Краузе.

«В настоящий момент, к сожалению, проект заморожен», — признал Герман Краузе.

По его словам, «память о том, что было тогда, не имеет ничего общего с нынешней ситуацией».

«На мой взгляд, это не должно касаться политики. А политики вообще не должны сомневаться в том, что это дело следует продолжать. Но опять же, по финансовым причинам или по каким-то другим причинам кто-то что-то откладывает, а потом вдруг говорят: давайте подождем, пока ситуация не улучшится», — отметил собеседник RTVI.

В 2000 году Россия и Германия запустили два проекта, связанных с советскими военнопленными в Германии и с немецкими военнопленными в СССР. Речь шла об обмене архивными данными.

«Спустя 16 лет [глава МИД России] Сергей Лавров и тогда министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штанймайер договорились продолжать работу. Обмен затронул около 2 миллионов личных дел. Тогда в рамках этого первого проекта мы обменялись большим объемом данных, в том числе из Российского государственного военного архива. <…> Потом возникла идея, что все это должно быть оцифровано», — рассказал Герман Краузе.

В 2019-м между Федеральным архивом Германии и Российским государственным военным архивом было подписано соглашение, которое позволяло российской стороне получить сведения более чем о 500 тысячах советских военнопленных. А в 2020 году, на 75-летие Победы, Германия передала России из своих архивов на электронном носителе копии примерно 20 тысяч документов о судьбе пленных или угнанных на принудительные работы. В церемонии участвовали посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр и спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой.

«Потом наступила пандемия, потом началась ***** [военный конфликт], и на данный момент все замерло, о чем я лично очень сожалею», — поделился с RTVI глава московского бюро Народного союза Германии.

По словам собеседника RTVI, тема советских военнопленных или так называемых «остарбайтеров», насильно угнанных на принудительные работы, долгое время в Германии замалчивалась — как и в целом травма войны.

«Немцы на самом деле больше ничего не хотели знать о войне. Германия была разрушена, разбомблена союзниками — американцами и англичанами. Страна лежала в руинах, ее надо было строить заново. Да, у всех было чувство, что случилась катастрофа — но кто в этом виноват? Чувство, что в этом виноваты мы сами, старались вытеснить. Помню, когда я рос и ходил в школу, у нас почти не было разговоров о войне. Все знали, что была война, и Германия ее начала, но об этом не хотели говорить», — вспоминает Краузе.

По его словам, «прежде всего, многие годы в Германии не хотели говорить об остарбайтерах».

«Все начало меняться при федеральном президенте Гауке, который сказал, что мы должны это исправить, мы должны расследовать ужасное военное преступление, которое совершила Германия на собственной территории, должны опубликовать данные об этом. И с тех пор это все продолжается. В Германии повсюду можно найти мемориалы, которые напоминают об том ужасном преступлении», — рассказывает собеседник RTVI.

Сейчас на территории ФРГ похоронены 660 тысяч советских солдат — в это число входят также и погибшие военнопленные.

«Военнопленных было 5,1 миллиона человек, и половина из них скончались. Но где они? Где их могилы? Это все еще очень большой вопрос, который мы до сих пор не смогли прояснить», — заключил Герман Краузе.