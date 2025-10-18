Персонал сдаваемой в аренду виллы на Бали обнаружил мертвым жильца-россиянина, пишет местное издание The Bali Times. По его данным, мужчину опознали как 27-летнего гражданина РФ с инициалами З.Д. Он лежал на полу в своем номере — вниз лицом и полностью обнаженный.

Инцидент произошел 15 октября в деревне Переренан, которая расположена в округе Бадунг — там находится большинство туристических мест Бали и международный аэропорт Денпасар. Причина смерти будет установлена в ходе вскрытия, о котором полиция запросила местную больницу, но его нельзя провести без согласия семьи умершего.

Исполняющий обязанности начальника отдела по связям с общественностью полиции Бадунга уточнил, что россиянин жил в одной из комнат виллы в Банджар-Пенгембунгане. Другие жильцы рассказали, что в последний раз видели его за два дня до обнаружения трупа.

По показаниям персонала удалось выяснить, что 13 октября З.Д. подошел к стойке регистрации и попросил продлить его пребывание на вилле еще на один день. Он заплатил 500 тысяч рупий наличными и вернулся в свой номер. На следующее утро, 14 октября, администратор пошла напомнить россиянину о предстоящем чекауте, но на ее стук и голос никто не отреагировал. При этом дверь была заперта изнутри, и в помещении горел свет.

«Я подумала, что он, возможно, отдыхает», — сказала женщина другим сотрудникам.

К вечеру 14 октября гость из России так и не вышел из номера. Несмотря на это, администратор решила выждать до следующего утра, прежде чем сообщать управляющему виллой о задержке выезда постояльца. Около полудня 15 октября управляющий все же узнал о происходящем и поручил горничным открыть номер россиянина запасным ключом.

«Сначала запаха не было, но когда они отдернули шторы, комнату наполнил сильный смрад. Они обнаружили мужчину, лежащего лицом вниз на полу без одежды, головой на север», — описывает ситуацию The Bali Times.

Сотрудники виллы сразу же вызвали полицию. Следователи и судмедэксперты осмотрели комнату и пришли к выводу, что следы борьбы и насилия отсутствуют. По предварительным данным, россиянин скончался приблизительно за два дня до обнаружения его тела. В унитазе полицейские нашли рвоту, у двери ванной и под стулом — фекалии, в комнате по пути в ванную — лужу воды, а на правом виске покойного — небольшой синяк.

«Среди других найденных предметов — два использованных репеллента от комаров, флакон витаминов Dreamz, минеральная вода и рассыпанные семена подсолнечника. Полиция предполагает, что россиянин мог заболеть и умереть от этого», — пишет газета.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что следователи обратились в иммиграционную службу за информацией о том, как долго россиянин пробыл на Бали, а также связались консульством РФ в Индонезии и родственниками умершего.