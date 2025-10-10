В возрасте 82 лет умер Джон Лодж — бас-гитарист, вокалист и автор песен легендарной британской группы The Moody Blues. Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи музыканта, его смерть стала «внезапной и неожиданной».

В семейной публикации говорится, что для Лоджа главными в жизни были любовь к супруге Кирстен и близким, а также преданность музыке и духовным ценностям.

«Джон мирно ушел из жизни в окружении своих близких под звуки песен Everly Brothers и Бадди Холли», — отмечается в обращении.

Родные подчеркивают, что будут с теплотой вспоминать его любовь, улыбку, а также неизменную поддержку и доброту.

Джон Лодж стал участником The Moody Blues в 1966 году, когда коллективу из Бирмингема исполнилось два года. Уже в 1967-м группа выпустила новаторский психоделический альбом Days of Future Passed, впоследствии получивший платиновый статус. Затем группа выпустила второй альбом In Search of the Lost Chord (1968), где коллектив продолжил музыкальные эксперименты.

Период с 1969 по 1972 год стал особенно плодотворным для Лоджа: он принял участие в записи пяти альбомов — On the Threshold of a Dream, To Our Children’s Children’s Children, A Question of Balance, Every Good Boy Deserves Favour и Seventh Sojourn. Эти работы полностью раскрыли творческий потенциал коллектива в жанре прогрессивного рока.

За всю историю существования The Moody Blues было продано свыше 70 миллионов копий их записей по всему миру. Признанием вклада группы в музыкальную индустрию стало ее включение в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде в 2018 году.

По словам близких, сцена была для Лоджа источником наибольшего счастья.

«Он был просто певцом в рок-н-ролльной группе и обожал выступать», — отмечается в заявлении семьи.

Музыкант особенно ценил возможность работать вместе с зятем Джоном, а также сотрудничать с дочерью Эмили и сыном Кристианом.

В личной жизни Лодж находил радость в простых семейных моментах — например, наблюдая за футбольными успехами внука Джона-Генри и мечтая о его будущей карьере в «Бирмингем Сити».

Уроженец бирмингемского пригорода Эрдингтон, Лодж получил образование в местных учебных заведениях. Его брак с Кирстен, заключенный в сентябре 1968 года, подарил им двоих детей — именно дочери Эмили была посвящена композиция Moody Blues «Emily’s Song».

Христианские убеждения занимали важное место в жизни музыканта. Как неоднократно подчеркивал Лодж, именно евангелистская вера помогла ему избежать характерных для рок-сцены излишеств.