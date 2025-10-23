От сосудосуживающих спреев и капель, которые россияне массово применяют при заложенности носа без назначения врача, может развиться некроз и образоваться отверстие в носовой перегородке. Об этом RTVI заявила профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева.

По ее словам, сосудосуживающие капли «давно исключены из профессиональных медицинских стандартов» лечения насморка, поскольку «побочных эффектов у них гораздо больше, чем плюсов».

«Из-за того, что эти капли сужают сосуды, часть слизистой носа лишается кровотока. В результате при длительном использовании капель может возникнуть некроз части слизистой оболочки носа. В результате возникнет перфорация носовой перегородки, то есть некроз и образование отверстия в носовой перегородке. Это крайняя ситуация требует хирургического лечения», — предупредила Малышева россиян.

Еще одно серьезное последствие злоупотребления сосудосуживающими каплями от насморка — это разрастание слизистой оболочки, которую опять же придется удалять хирургическим путем.

«Из-за кратковременного действия сосудосуживающих капель люди используют их постоянно. В результате начинается разрастание слизистой оболочки, и сама слизистая просто забивает нос. Поэтому причиной того, что нос не дышит, становится уже избыток слизистой. Это ситуация также решается хирургически — путём удаления части слизистой», — рассказала телеведущая.

Кроме того, по ее словам, «сосудосуживающие капли могут повысить артериальное давление у пожилой группы населения».

Малышева добавила, что с позиций современной медицины сосудосуживающие капли разрешено применять не более 3-5 дней, а международный стандарт лечения насморка включает две процедуры:

промывание носа два раза в день любыми растворами или водой,

использование гормональных капель.

«Бояться гормонов не надо. Они никуда не всасываются и действуют только в носу. Отёк гормоны снимают во много раз лучше и быстрее, чем сосудосуживающие капли», — посоветовала профессор.