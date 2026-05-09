Израиль — одна из немногих стран за пределами бывшего СССР, где празднование 9 мая закреплено государственным законом. RTVI рассказывает, как израильтяне готовятся к празднику, почем нынешняя администрация США чтит его и как Европа старается сделать все, чтобы он был забыт.

2 мая колонна автомобилей вышла из Метулы, крайней северной точки Израиля, и двинулась на юг, к Эйлату. В стране ежегодно накануне 9 мая проводится «автопробег Победы» — маршрут через всю страну в память о пути от нападения Германии на СССР до ее капитуляции. К 6 мая предпраздничные мероприятия охватили уже несколько десятков городов — проводятся встречи, концерты, церемонии. В этом году 9 мая выпадает на субботу — то есть шаббат, поэтому часть официальных церемоний перенесена на пятницу и воскресенье. Праздник при этом не отменяется и не переносится.

Почему Израиль празднует 9 мая

В июле 2017 года кнессет принял закон «О праздновании Дня победы над нацистской Германией». Согласно ему, 9 мая отмечается на пленарном заседании парламента, в частях и гарнизонах Армии обороны Израиля, в школах и на центральной государственной церемонии в Яд Вашем — у Монумента еврейским солдатам и партизанам. Закон был принят единогласно.

Большинство западных стран отмечают окончание войны в Европе 8 мая, но Израиль выбрал 9-е. Именно советская традиция «закрепилась в Израиле» по инициативе репатриантов из бывшего СССР и их представителей в парламенте.

В 1990-е годы в Израиль переехало около миллиона человек из бывшего Советского Союза, и среди них было немало ветеранов Красной Армии. По данным Яд Вашем, в годы войны в ее рядах сражалось около 500 000 евреев — больше, чем в американской, британской и польской армиях вместе взятых. По количеству Героев Советского Союза евреи занимали четвертое место — после русских, украинцев и белорусов. Около 200 000 из них погибли.

Как это выглядит сегодня

Израиль проводит самые масштабные торжества 9 мая за пределами стран бывшего СССР. «Бессмертный полк» проходит в Нетании, Хайфе, Ашдоде и десятках других городов. В кибуце Маале-ха-Хамиша стоит лес, посаженный Еврейским национальным фондом, с табличкой: «Граждане Израиля посадили этот лес в честь Красной Армии».

Бывший посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью накануне праздника в марте прошлого года специально подчеркивал, что «Израиль — единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов. И где проходит «Бессмертный полк»». Он также добавлял, что в Израиле с этим «все четко».

В мае 2025 года израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил Путину и поздравил его с 80-летием победы над нацистами, заявив, что «высоко ценит вклад Красной Армии в победу над нацистскими чудовищами». Тогда же действующий израильский посол в России, Симона Гальперин, присутствовала на параде в Москве — оба ее деда воевали в Красной Армии.

США: общий праздник

Поздравляют Путина с 9 мая не только союзники, но и соперники. 9 мая 2025 года Путин и Трамп обменялись поздравлениями через помощников. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил государственному телевидению, что оба лидера поздравили друг друга «с общим праздником, великим праздником».

Чуть менее чем через год, 29 апреля 2026 года, Ушаков сообщил о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой. По его словам, Путин предложил объявить перемирие на Украине на период с 8 по 9 мая, а «Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что этот праздник знаменует нашу общую победу».

Это неудивительно, достаточно вспомнить, что у советско-американского союзничества тех лет было вполне материальное измерение. По программе ленд-лиза США передали СССР товаров на $11 млрд — около $250 млрд в современных ценах. В их числе 400 000 автомобилей и грузовиков, 14 000 самолетов, 13 000 танков, почти 2 000 локомотивов и 11 000 железнодорожных вагонов, 4,5 млн тонн продовольствия и 2,7 млн тонн нефтепродуктов. За тот же период советские заводы выпустили менее 200 000 грузовиков — вдвое меньше поставленного из США. Авиационное топливо по ленд-лизу покрыло более 50% от всего произведенного в СССР за годы войны. На шасси американских грузовиков Studebaker устанавливали реактивные установки «Катюша» — стандартным носителем для 1 800 БМ-13Н стал именно Studebaker.

На Тегеранской конференции в 1943 году Сталин заявил: «Самые важные вещи в этой войне — машины. Соединенные Штаты — это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну». Позднее Хрущев писал в мемуарах: «Если бы [американцы] не помогали, то мы бы не победили, не выиграли эту войну, потому что понесли слишком большие потери в первые дни». А в 1963 году КГБ зафиксировала слова маршала Жукова:

«Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали… Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну».

В США русскоязычная диаспора отмечает 9 мая как минимум с 1990-х годов — в нью-йоркском Брайтон-Бич ветераны Красной Армии ежегодно выходили на набережную в орденах, их встречали цветами и рукопожатиями — впрочем, в последнее время их становится все меньше и меньше, так что традиция эта постепенно забывается. Никаких запретов на эти собрания никогда не вводилось.

Европейский демарш

Однако в Европе картина иная. В апреле 2023 года латвийский сейм принял закон, запретивший любые публичные мероприятия 9 мая — за исключением Дня Европы. В 2025 году за нарушение закона было составлено 67 административных протоколов, задержаны восемь человек. Литва ввела аналогичный запрет на «определенные публичные мероприятия», а за демонстрацию георгиевской ленты грозит штраф до €700.

В Берлине полиция в 2026 году запретила на 8—9 мая советские флаги, георгиевские ленты, военную форму, военные песни и символику Z и V — аналогичные запреты действовали в городе и в 2024, и в 2025 году. Тем не менее «Бессмертный полк» в столице Германии состоялся — и состоится в этом году. Организатор берлинского «Бессмертного полка» Яна Заугарова написала после шествия 2025 года: