Не менее двух человек погибли во время ремонта в московской школе на улице Знаменская, 12/4, еще шестеро могут находиться под завалами. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, во время реконструкции здания рухнули четыре пролета, в результате чего под завалом оказались рабочие.

UPD: в прокуратуре Москвы сообщили, что при реконструкции нежилого здания на улице Знаменская произошло частичное обрушение, пострадали рабочие. Их число не приводится. В ГУ МЧС по Москве также сообщили, что на Знаменской улице «произошло обрушение бетонных плит перекрытий в нежилом помещении здания, находящегося на реконструкции», извлечены тела двух рабочих.

Телеграм-канал «112» уточняет, что ЧП произошло в школе № 1080.

«Сегодня по адресу Знаменская, 12/4, обвалились четыре пролета при реконструкции здания. Количество пострадавших уточняется. Тела двух рабочих обнаружены», — говорится в сообщении.

Позднее «112» уточнил, что, по его данным, на рабочих с четвертого этажа упала бетонная плита и придавила их.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточнил, что на востоке Москвы обрушились строительные конструкции, есть погибшие и пострадавшие.

Телеканал 360 пишет, что на рабочих на стройплощадке школы на улице Хромова в Москве упала бетонная плита. По предварительным данным, обрушение перекрытий произошло в строящемся здании, причины произошедшего выясняются.

«Повреждены подвал, первый и второй этажи. Одного человека достали из-под обломков и передали медикам. Спасатели приступают к извлечению второго рабочего. По предварительным данным, он погиб. <…> Спасатели также укрепляют перекрытия, чтобы их самих не накрыло во время работы», — сообщает 360.