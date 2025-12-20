В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали 22-летнюю учительницу английского языка Афину Симеонидис, обвиняемую в сексуальном насилии над двумя учениками. При этом мать педагога заявила, что обвинения могли быть ложными — продиктованными личной местью.

Симеонидис работала классным руководителем и преподавала английский язык в одной из петербургских гимназий, а также занималась репетиторством. По версии следствия, заявления в полицию на нее написали два ученика. Один из них — 12-летний школьник — обратился первым. Он заявил, что на дополнительных занятиях учительница якобы вступала с ними в сексуальные отношения. Позже аналогичное заявление подал его друг.

Мать Афины Симеонидис в разговоре с СМИ отвергла обвинения против дочери. По ее словам, один из подростков проявлял к учительнице повышенное внимание, признавался ей в любви при всем классе, а после того как не получил взаимности, решил отомстить и уговорил друга подать заявление. Женщина также утверждает, что поведение подростков и ранее вызывало вопросы, так в соцсетях они публиковали агрессивный контент, видео с драками, матом и тюремными «понятиями».

На ситуацию в Петербурге отреагировала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина. В комментарии журналистам она заявила, что не исключает вариант оговора со стороны школьников и подчеркнула необходимость тщательного расследования.

По словам депутата, в обществе сформировалось уничижительное отношение к профессии учителя, а педагоги нередко оказываются беззащитными в конфликтных ситуациях с учениками. Останина также заявила, что ей сложно поверить в виновность молодой учительницы, учитывая ее образование, ее репутацию, волонтерскую деятельность.

Следствие продолжается. Афине Симеонидис грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.