Государственное обвинение запросило сроки для фигурантов дела о хищении у Минтранса 60 млн рублей, передает корреспондент RTVI из Симоновского суда Москвы.

Государственное обвинение сочло вину экс-руководителя ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Юрия Спасского, его заместителя Виктора Парахина, приходящегося мэру Орла родным братом, и замначальника департамента информационных технологий предприятия Романа Лаврентьева — полностью доказанной.

«Прошу Спасского, Парахина, Лаврентьева признать виновными и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы каждому», — попросила прокурор.

Кроме того, обвинение запросило для каждого штраф в сумме 1 млн рублей, а также лишение на три года права занимать управленческие должности.

Помимо этого, прокуратура заявила иск к подсудимым на 60 млн рублей в качестве ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации.

Уголовное дело о хищении из бюджета почти 60 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК) было возбуждено два года назад на основании материалов четвертой службы ФСБ. В конце 2023 года Спасский, Парахин и Лаврентьев были задержаны. По версии следствия, они воспользовались контрактом с Минтрансом на модернизацию Единой государственной системы безопасности на транспорте, чтобы похитить часть выделенных денег с использованием подконтрольных им коммерческих фирм.

В ходе допроса в суде все трое фигурантов вину отрицали. Напротив, Парахин заявил, что гордится тем, как был исполнен контракт. По его словам, работы по нему были приняты и не вызвали никаких нареканий до тех пор, пока ФСБ не начала проверки. Спасский добавил, что своей работой подсудимые «помогли спасти тысячи жизней».