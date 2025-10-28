В Симоновском суде Москвы завершается процесс по громкому делу о хищении почти 60 млн рублей, выделенных ФГУП “ЗащитаИнфоТранс”. Бюджетные средства были выделены Минтрансом во время эпидемии ковида и должны были пойти на доработку Единой государственной системы обеспечения транспортной безопасности. Однако на самом деле, уверено следствие, они были похищены руководством ФГУПа. Обвиняемые 27 октября выступили в суде, где помимо RTVI, их внимательно выслушал и действующий мэр Орла Юрий Парахин — брат одного из подсудимых.

Уголовное дело о хищении из бюджета почти 60 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК) было возбуждено два года назад на основании материалов четвертой службы ФСБ. В начале 2024 года стало известно, что в рамках расследования были задержаны трое его фигурантов: экс-руководитель ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Юрий Спасский, его заместитель Виктор Парахин и замначальника департамента информационных технологий предприятия Роман Лаврентьев. Все были помещены в СИЗО, однако вскоре Спасский был отпущен на свободу, хотя обвинение в особо крупном хищении с него не были сняты.

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» входит в структуру Министерства транспорта и является создателем Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Система создавалась в том числе для нужд силовых ведомств, включая ФСБ. Она собирает персональные данные пассажиров и членов экипажей транспортных средств, которые передвигаются по международным и межрегиональным маршрутам, затем эта информация передается на хранение в автоматизированные централизованные базы. Помимо этого, ФГУП — единственный исполнитель госзаказов на выполнение работ в рамках комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.

По версии следствия, в 2020 году Юрий Спасский, Виктор Парахин и Роман Лаврентьев «с целью личного обогащения» запросили Минтранс о выделении “ЗащитаИнфоТранс” дополнительных 180,5 млн рублей. Деньги должны были пойти на развитие ЕГИС ОТБ и оказание информационных услуг в рамках борьбы с ковидом. Но Минтранс отправил полученный документ на экспертизу в Минцифры, откуда получил отрицательный отзыв.

Тогда, как считает следствие, фигуранты дела решили использовать в схеме подконтрольные им ООО «Вектор Технологии» и ООО «Статус Комплайнс», которые не занимаются решением подобных задач. Фирмы направили коммерческие предложения по улучшению работы ЕГИС в условиях пандемии, после чего общая стоимость проекта сначала достигла почти 200 млн рублей, но затем была снижена до 100 млн. Минтранс последнюю сумму в итоге согласовал, и контракт с ФГУПом был заключен.

После этого «ЗащитаИнфоТранс» привлекла к выполнению работ ООО «Инфорион», с которым заключила контракт почти на 60 млн рублей.

Однако следствие считает, что работы по контракту выполнены не были, а обвиняемые, оформив документы о проведении предварительных испытаний и приемке якобы выполненных работ, похитили всю сумму.

Материалы уголовного дела против бывших руководителей ФГУПа суд рассматривает с марта этого года. На заседании 27 октября подсудимые наконец-то дали показания. Первым выступал Виктор Парахин — сын ректора Орловского аграрного университета Николая Парахина, умершего в 2016 году. В суд поддержать подсудимого приехал его брат — действующий мэр Орла Юрий Парахин.

С первых же минут речи Виктора Парахина стало ясно, что вину в хищении бюджетных денег он не признает. Подсудимый рассказал суду, что необходимость модернизации ЕГИС ОТБ была вызвана объективными причинами — пандемией ковида. По его словам, перед властями тогда стала первостепенная задача — «отслеживание распространения заболеваний», в том числе мониторить передвижения заболевших, «включая все виды транспорта». Подсудимый отметил, что Минтранс тогда дал поручение «ЗащитаИнфоТранс» наладить взаимодействие с профильными министерствами. Запросы от ФГУПа, как и ответы на них, отправлялись по электронной почте. И если вначале, отметил Парахин, сотрудники предприятия справлялись с работой вручную, то с нарастанием пандемии работать стало невозможно из-за «шквала запросов».

«Мы перестали справляться, — заявил суду Парахин. — Стало понятно, что необходима какая-то оптимизация, заключающаяся в автоматизации выполнения запросов».

Парахин поручил определить перечень работ для заключения госконтракта, который бы компенсировал затраты на выполнение запросов от ведомств. Подсудимый при этом подчеркнул, что «ЗащитаИнфоТранс» не получало финансирование из бюджета на свою деятельность, а было коммерческим предприятием, доходы которого составляли договоры и госконтракты. Но по словам подсудимого, и у Минтранса не было средств на оплату работ по автоматизации, так как бюджет министерства был сформирован годом ранее, когда никто еще не мог предположить, что начнется пандемия.

«Минтранс должен был запрашивать дополнительное финансирование, либо распределять имеющиеся у него средства. Для этого и было подготовлено финансово-экономическое обоснование работ, — рассказывал суду Парахин. — В сопроводительном письме к нему, которое мы направили в июне 2020 года, мы указали, что работы по автоматизации уже ведутся. То есть мы не вводили никого в заблуждение, потому что в этом письме уже было указано, что мы начали такие работы».

По словам Парахина, это «нормальная практика». А те наработки, которые появились у «ЗащитыИнфоТранс» к моменту подписания контракта в ноябре 2020 года позволили не провалить «выполнение государственной задачи по противодействию ковиду». По словам подсудимого, никаких претензий со стороны заказчика не было, а когда в 2023 году Парахин узнал, что правоохранительные органы заинтересовались контрактом, он был «откровенно удивлен, но в целом спокоен, «потому что знал, что все работы выполнил, и переживать не за что».

«Мы получили благодарность за эти работы, — заявил подсудимый. — Более того, министр транспорта доложил высшему руководству страны о том, что такие подсистемы сделаны. В общем-то я горжусь тем, как мы выполнили эту работу. Что мы выполнили в такие короткие сроки, в такой тяжелый период задачу, которую поставил перед нами Господь».

Далее адвокат задал Парахину вопрос о том, когда он познакомился с еще одним фигурантом- Лаврентьевым. Подсудимый ответил, что во время работы в «ЗащитаИнфоТранс». По его словам, их связывали лишь деловые отношения, а общались они — в среднем раз в неделю.

— А приятельских отношений между вами не было? — спросил адвокат. — К сожалению, нет, — ответил Парахин. — Вот сейчас понимаю, что к сожалению. Следующим суд допросил самого Лаврентьева.

«Вину я не признаю, поскольку в преступный сговор ни с кем из лиц, указанных в обвинении, не вступал. Никаких деяний, запрещенных законом, не совершал. Денежных средств не похищал», — сразу сказал подсудимый.

Далее он подробно рассказал о своей работе на предприятии, и, в частности, по контракту с Минтрансом. Из слов Лаврентьева следует, что он лишь выполнял поручения своего руководства. «Обмана не было. Должностных лиц Минтранса в заблуждение никто не вводил», — заявил подсудимый.

Лаврентьев отметил, что у него не было информации о том, что «Инфорион» был подконтролен кому-либо из фигурантов дела. Выбор на эту компанию пал лишь потому, что она «полностью отвечала требованиям, предъявляемым соисполнителю, имела необходимые опыт и компетенцию, а также предложила меньшую стоимость из трех полученных коммерческих предложений».

Также Лаврентьев заявил, что без помощи соисполнителя «выполнить весь объем работ, в установленный срок, не представлялось возможным».

«Таким образом, версия стороны обвинения о том, что соисполнитель привлекался в целях придания видимости, не соответствует действительности», — считает подсудимый.

— Вы деньги от Спасского либо Парахина получили лично? — поинтересовался в ходе допроса Лаврентьева адвокат.

— Нет, — последовал ответ.

Последним выступил бывший глава ФГУП — Юрий Спасский. В отличие от подельников, находившихся во время их допроса в судебном аквариуме, он давал показания, встав со скамьи, установленной для слушателей и участников процесса. И его ответы удивили государственного обвинителя.

Спасский рассказал, что ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» — это большая организация, заключавшая в год больше сотни контрактов. По его словам, по итогам 2020 года оборот предприятия составил «порядка 3 миллиардов», поэтому 100-миллионный контракт, для предприятия по сути, составлял лишь 3% от его годового оборота.

«Это был не такой большой контракт, — сказал Спасский. — А что касается его сущности, то коллеги уже сказали о том, что это было направлено на сохранение жизни людей в условиях ковида».

По словам Спасского, исполнение контракта пришлось на период, когда сотрудники предприятия были отправлены на удаленку. В тот момент, когда работать с запросами приходилось вручную, работники приезжали в офис в условиях «тяжелейшей эпидемиологической обстановки».

«Люди это делали, за что я им очень благодарен, потому что они все рискуют своим здоровьем. У нас, кстати, несколько человек на предприятии умерли, — то есть не все в головном офисе, а по филиалам тоже. И в таких условиях контракт был исполнен, были сделаны все работы. Я считаю, мы помогли спасти тысячи жизней. Это одна из достойнейших работ», — сказал Спасский.

Кроме того, рассказал подсудимый, все контракты, заключенные предприятием, проходили согласования. «Начиная от юристов, заканчивая финансистами, включая специально прикрепленного заместителя генерального директора от ФСБ, который контролировал законность и правомерность исполнения и заключения контрактов», — заявил суду Спасский.

Любопытно, что несколькими заседаниями ранее об этом же говорил свидетель Сергей Шабуров, проработавший несколько лет в «ЗащитеИнфоТранс» на руководящих должностях. «Наше предприятие постоянно находилось как под рентгеном. У нас постоянно ходили сотрудники ФСБ. И даже заместитель директора был действующим сотрудником ФСБ, не знаю как сейчас», — рассказывал суду свидетель.

В свою очередь Спасский в конце своего выступления заявил, что никаких преступлений он не совершал, чем вызвал искреннее удивление на лице государственного обвинителя.

— Вы вину не признаете? — повернулась к Спасскому прокурор.

— Я не могу признать вину в том, что вообще не происходило. Полностью была сделана работа, никакого хищения нигде не было. В чем признать? В том, что мы сделали работу? Да, мы ее сделали, мы гордимся, а преступления мы не совершали, — ответил Спасский.

После того, как допрос подсудимых завершился, Лаврентьев снова попросил слова. Он решил заявить ходатайство о возвращении дела прокурору, а заодно попросил выпустить его из СИЗО, так как считает, что если не было хищения, то и сидеть в изоляторе он совершенно не должен. Впрочем, тут уже и прокурор и суд сошлись в едином мнении — Лаврентьеву в его просьбе было отказано. Причина — «оснований не имеется».

Тогда, пожав плечами, адвокаты попросили суд отложить заседание, чтобы подготовиться к прениям. Ожидается, что на следующем заседании государственное обвинение запросит для подсудимых сроки.