Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марину Кохал виновной в его убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и назначил ей 12,5 лет колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу, 21 ноября.

«Кохал взята под стражу в зале суда немедленно», — говорится в сообщении.

После оглашения приговора Кохал стало плохо, ей собираются вызвать скорую помощь, передает РЕН ТВ.

Обвинение ранее просило отправить Кохал колонию на 13 лет за убийство. Защита просила оправдать вдову рэпера по всем обвинениям. Помимо убийства, ей также было предъявлено обвинения в надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК).

Сама Кохал вину не признала, а свои поступки расценила как «ошибку». В последнем слове на заседании 31 октября она заявила, что все ее действия «были направлены на защиту от зла».

«Не было ни дня, чтобы я перестала чувствовать стыд и боль за последствия моей ошибки <…>. В тот момент я была уверена, что иного выхода нет, но в итоге горе стало только больше. Я каждый день прошу прощения у всех, на ком отразились мои действия, и сегодня говорю это официально», — зачитала Кохал.

По версии обвинения, она решила убить своего мужа по причине личных неприязненных отношений, для чего приобрела препарат — быстродействующий аналог инсулина, снижающий уровень глюкозы в крови.

Как заявил прокурор во время прений, 24 июля 2020 года женщина обманом ввела его рэперу «в неустановленную область тела», в результате чего тот впал в состояние, угрожающее его здоровью и жизни. После этого, считает обвинение, Кохал намеренно не оказала помощь, и Юшко умер из-за шокового состояния и гипоксии органов.

Затем, по версии прокуратуры, в период с 24 по 29 июля 2020 года, Кохал расчленила тело Юшко на 15 частей, используя пилу-ножовку и нож. При этом обвинение указало в качестве ее мотивов как намерение скрыть преступление, так и надругательство над умершим.

«Действуя умышленно, с целью надругательства над телом умершего, пренебрегая обычаями, традициями и религиозными обрядами погребения, с исключительным цинизмом, она причинила Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей трупа, при этом уничтожив часть из них неустановленным способом», — излагала позицию обвинения пресс-служба судов.

Защита в ходе прений указала, что фабула обвинения содержит противоречия в целях расчленения тела, и не доказывает виновность подсудимой, поскольку не опровергает иных версий случившегося. Адвокаты подчеркнули, что Юшко «умер не от инсулина, что подтверждено экспертами».

Защита просила оправдать Кохал по статье об убийстве, считая, что она его не совершала. По статье о надругательстве женщина также не должна быть осуждена, потому что она расчленила тело «с целью сокрытия факта смерти, а не надругательства над его телом», заявили адвокаты.

Останки 29-летнего рэпера Энди Картрайта были обнаружены в съемной квартире в Петербурге, где он жил с женой и маленькой дочерью. Вдова с самого начала отрицала убийство. Она утверждала, что нашла его дома уже мертвым и подумала, что он умер от передозировки наркотиками. По словам женщины, она решила расчленить тело и избавиться от останков, чтобы защитить его сценическую репутацию.