В Колумбийском университете Нью-Йорка 4 мая объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2026 года. В литературных номинациях награды получили семь авторов.

Главный приз в категории «Художественная проза» получил Дэниел Краус. Его роман «Падший ангел» (Angel Down) рассказывает о солдатах Первой мировой. Книга написана одним предложением — этот приём жюри назвало «стилистическим тур де форс». В России роман готовит к выпуску «Астрель-СПб» в переводе Наталии Осояну.

В драматургии победила Бесс Вол с пьесой «Освобождение» (Liberation). В основе сюжета — история шести женщин из Огайо, участниц феминистских групп повышения самосознания 1970-х. Автор опиралась на воспоминания своей матери.

В категории «История» отметили Джилл Лепор. Её книга «Мы, народ: история Конституции США» (We the People: A History of the U.S. Constitution) объясняет, почему в главный документ страны так сложно вносить поправки.

Премию за биографию вручили Аманде Вайл за работу «Гордость и наслаждение: сёстры Скайлер в эпоху революции» (Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution). Книга посвящена двум дочерям голландских землевладельцев, повлиявшим на ключевых фигур американской истории.

В номинации «Мемуары и автобиография» лауреатом стала Июнь Ли. В книге «В природе всё просто растёт» (Things in Nature Merely Grow) она рассказывает о смерти двух сыновей, покончивших с собой, и о том, как ей удалось продолжить жить.

Сборник стихов «Ars Poeticas» Джулианы Спар получил награду в поэтической категории. Книга исследует, какой может быть поэзия в эпоху климатического кризиса.

В нон-фикшене победил Брайан Голдстоун. В книге «Нет места подобного дому: работа и бездомность в Америке» (No Place Like Home: Work and Homelessness in America) он показывает кризис работающих бездомных на примере пяти семей из Атланты.