Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых. Небольшое снижение регулятор обосновал тем, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются, а по внешним условиям сохраняется «существенная неопределенность». Это вполне ожидаемое решение, заявил RTVI экономист Николай Кульбака.

«Фактически оно связано с тем, что инфляцию, по данным Росстата, удается поставить под контроль. В этих условиях можно постепенно снижать процентную ставку, что и делает Центробанк. <…> Снижение процентной ставки — это результат того, что цены не растут или растут не очень сильно, правильнее сказать», — пояснил эксперт.

По словам Кульбаки, снижение ставки до 14,5% не повлияет на цены и рынки.

«Рынки на такие небольшие изменения реагируют очень мало. Собственно говоря, и задача Центробанка — делать так, чтобы это влияние было как можно меньше, то есть аккуратнее. Поэтому, скорее всего, никаких реальных последствий обычные россияне не увидят», — считает экономист.

К распространенному в экспертных кругах мнению о том, что при текущем охлаждении экономики Центробанку следовало бы действовать более агрессивно, Кульбака относится скептически.

«Я боюсь, что это очень сложно сделать, потому что у российской экономики значительно больше других проблем. То есть, проблемы российской экономики не упираются только в процентную ставку», — пояснил он.

По словам эксперта, ключевыми проблемами отечественной экономики являются слишком высокие расходы госбюджета и риски инфляции.

«Основная проблема российской экономики — это огромные расходы государственного бюджета, которые идут не на увеличение потребительской экономики, это во-первых. И во-вторых, потому что это мощнейший инфляционный фактор. В этих условиях Центробанк не может снижать быстро процентную ставку», — подытожил Кульбака.

По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14—14,5%, а в 2027 году опустится до 8—10%. Годовая инфляция в текущем году снизится до 4,5—5,5%, а устойчивая инфляция во втором полугодии «сложится вблизи 4%».