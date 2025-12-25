Большинство россиян оценивают уходящий 2025 год на 5 баллов из 10. К таким выводам пришли специалисты компании Russian Field по итогам опроса граждан по всей стране. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Опрос проводился по телефону с 10 по 16 декабря, в нем приняли участие 1600 респондентов из всех регионов России. Они должны были оценить уходящий 2025 год по десятибалльной шкале — от 1 («очень плохо») до 10 («очень хорошо»).

Средний результат, согласно данным Russian Field, составил 5,9 балла, а самым популярным ответом стала оценка «5» — ее дали 18% опрошенных.

Около половины участников опроса оценили итоги года в диапазоне 4-7 баллов. Низкие показатели — 1-3 балла (то есть год скорее не удался) — дали 19% респондентов. Причем единицу (то есть «очень плохо») 2025-му поставили 7% граждан.

Высокие баллы — 8-10 — дали 29% участников опроса. В их числе оказались те 8%, кто поставил году максимальные 10 баллов («очень хорошо»).

Самые высокие оценки чаще давали:

молодые люди в возрасте 18-29 лет,

женщины,

обеспеченные россияне, чей ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 60 тыс. рублей.

Средние показатели, отмечают исследователи, коррелируют с уровнем дохода: чем выше благосостояние группы, тем лучше оценка уходящего года.

Наиболее низкие баллы характерны для опрошенных с доходом до 20 тыс. рублей на человека в месяц, малообеспеченных людей и также возрастной группы 45-59 лет. Оценку 1-3 балла преимущественно ставили представители именно этих категорий, тогда как средние показатели 4-7 баллов чаще встречались среди мужчин и респондентов с доходом 35-60 тыс. рублей на человека.

На восприятие года повлияли и источники информации, которыми пользуются респонденты, хотя выборки этих групп малочисленны, а данные приблизительны, отмечают эксперты.

Низкие баллы — 1-3 — в основном давали те, кто узнает новости от своего окружения.

Средние результаты — 4-7 баллов — чаще всего встречаются среди аудитории печатных СМИ, «ВКонтакте» и YouTube.

Показатели на уровне 8-10 баллов наиболее распространены среди тех, кто слушает радио и читает печатные СМИ.

Средние оценки в разных группах различаются незначительно, но самая низкая зафиксирована среди аудитории YouTube, а самая высокая — в группе 18-29 лет.

Опрос проводился в середине декабря методом обзвона 1,6 тысячи респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,44%.