Госсовет Крыма рекомендовал властям муниципалитетов республики запретить исполнять на улицах творчество иноагентов. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

Он добавил, что аналогичную меру предлагается распространить и на иностранцев, которые, по мнению властей, совершают «в отношении России недружественные действия, чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны».

«Уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий», — заявил он.

Константинов добавил, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен на Совете муниципальных образований Крыма.

«Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», — заявил председатель крымского парламента.

В конце июля Константинов рассказал, что крымские парламентарии планируют обратиться в Госдуму с предложением законодательно запретить публичное исполнение творчества иноагентов или иностранных граждан, «совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».

По его словам, отдельные деятели культуры в условиях «ведения против России информационной войны» используют свое творчество «как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности».

«СВО обострила идейно-нравственные противоречия в нашем обществе, имеющийся в нем раскол между теми, кто остался на стороне своей страны, со своим народом, и теми, кто все это предал и теперь из-за границы поливает грязью Россию и русских. Есть и такие персонажи, которые делают все это, продолжая проживать в нашей стране, но фактически — ушедшие во внутреннюю эмиграцию. Нужны ли нам люди, которые при любых трудностях отрекаются от Родины, которые нам чужие? Они забыли о России, где они смогли самореализоваться, которая дала им возможность обрести популярность. Их надо предать забвению», — подчеркивал он.