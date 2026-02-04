Одна из ведущих российских девелоперских компаний, группа «Самолет», направила официальное обращение в кабинет министров с просьбой о государственной поддержке. Такой шаг предпринят на фоне изменений в программе льготного ипотечного кредитования, пишет РБК.

В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина генеральный директор компании Анна Акиньшина просит рассмотреть возможность выделения застройщику льготного кредита на сумму 50 млрд рублей.

В обращении отмечается, что акционеры и менеджмент компании, осознавая ответственность перед дольщиками, государством и инвесторами, проводят комплекс антикризисных мероприятий для поддержания стабильной деятельности.

Однако, как указано в письме, в условиях корректировки параметров льготной ипотеки компания считает необходимым привлечение дополнительной помощи со стороны государства.

В тексте документа содержится прямая просьба «рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет».

В качестве возможного условия для получения поддержки акционеры «Самолета» выразили готовность предоставить блокирующий или больший пакет акций компании для участия государства в управлении с правом последующего обратного выкупа. Также заявлено о возможности привлечения дополнительного внешнего финансирования в размере до 10 млрд рублей.

На фоне публикации этой информации было отмечено снижение котировок ценных бумаг компании на бирже.

Группа «Самолет» была основана в 2012 году. Ее соучредителями выступили совладелец группы «Русское море» Максим Воробьев и предприниматель Михаил Кенин.

В ряде публикаций в СМИ высказывались предположения о возможных административных связях, способствовавших развитию компании, поскольку брат одного из основателей «Самолета», Андрей Воробьев, с 2012 года занимает пост губернатора Московской области, а их отец, Юрий Воробьев, является давним соратником секретаря Совета безопасности России, экс-министра обороны Сергея Шойгу.