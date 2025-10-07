Шеф-повар ресторанов Pinci и «Москва-Стамбул» Олег Колисниченко скончался на 38-м году жизни. Информацию о его смерти распространила нижегородский ресторанный критик Катерина Смирнова в своем телеграм-канале.

“Он всегда говорил о том, что нашел свое призвание», — написала она.

В разговоре с РИА Новости Смирнова уточнила, что 3 октября Колисниченко доставили в медицинское учреждение с болями в сердце.

По информации телеграм-канала Baza, у шеф-повара произошел инсульт прямо на рабочем месте во время приготовления пищи. Его доставили в медицинское учреждение прямо из ресторана Pinci в Нижнем Новгороде, где обследование выявило тромб в сонной артерии.

Врачи в течение нескольких дней боролись за его жизнь: пациенту провели две хирургические операции, а последние четыре дня его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

«После этого он впал в кому и скончался сегодня [7 октября], не приходя в сознание», — пояснила Смирнова.

По имеющимся сведениям, ранее каких-либо серьезных проблем со здоровьем у Колисниченко отмечено не было.

Прощание с шеф-поваром состоится 9 октября в 11:00 в нижегородской Казанской церкви по адресу Зеленский съезд, 3.

Колесниченко учился в Киевской школе ресторанного бизнеса, которую он успешно завершил в 2006 году. Впоследствии он получил дипломы авторитетных международных учебных заведений — французского Института Дюкасса Argenteuil и кулинарного университета IFSE в Турине.

Карьерный рост шеф-повара начался со стажировок под руководством признанных мастеров гастрономии. Он проходил профессиональное обучение у Жан-Карло Пербеллини в ресторане Casa Perbellini (Верона), отмеченном двумя мишленовскими звездами, а также у Хавьера Аранды в мадридских ресторанах Gaytan и La cabra, имеющих по одной мишленовской звезде.

Дополнительным этапом профессионального совершенствования стала работа с Франческо Готти, тренером сборной Италии по кулинарии, в его ресторане в Бергамо.

С 2014 года Колисниченко реализовывал свой потенциал в российской ресторанной индустрии, присоединившись к холдингу «Правый Берег» в Ростове-на-Дону. С 2018 года он занимал позицию в ресторане итальянской кухни La Fabbrica by Novikov, где проявил себя как автор этнографических сетов, посвященных историческим аспектам казачьей кухни.