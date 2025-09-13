В водохранилище Сестрорецкий Разлив в Курортном районе Санкт-Петербурга найден мертвым заслуженный врач РСФСР, советский и российский патоморфолог Борис Ариэль. В городском управлении МЧС сообщили, что причиной гибели мужчины стало утопление.

В сообщении пресс-службы ведомства уточняется, что тело 88-летнего Ариэля было обнаружено в ходе поисковой операции около 16:40 мск приблизительно в 40 метрах от берега, извлечено и передано полицейским.

Об исчезновении заслуженного врача ранее писали петербургские СМИ. По их данным, утром 13 сентября Ариэль отправился на прогулку к Сестрорецкому Разливу и не вернулся оттуда домой. Его личные вещи были найдены на берегу водоема, а местные жители рассказали, что видели его купающимся.

Региональное издание 78.ru со ссылкой на неназванный источник в СНТ «Разлив», где проживал медик, сообщило, что каждое утро Ариэль занимался скандинавской ходьбой на берегу водохранилища и 13 сентября, как обычно, отправился на прогулку по тому же маршруту.

«Обычно уходил очень рано и возвращался до 10 часов утра. Сегодня врач не вернулся», — рассказал собеседник издания.

Друг Ариэля сообщил журналистам, что после прогулки они собирались встретиться и вместе пообедать в столовой, однако врач так и не вышел на связь в оговоренное время.

Петербургская редакция «Комсомольской правды» сообщила, что на поиски Ариэля были отправлены волонтеры и сотрудники МЧС. «Личный состав 27 ПСЧ проверял ближайший лесной массив, а водолазы ПСС осуществляли спуски для обследования водоема», — пишет газета. По ее данным, помимо личных вещей врача на берегу озера был обнаружен принадлежащий ему велосипед.

Сестрорецкий Разлив — водохранилище в Сестрорецке, созданное еще при Петре Первом из рек Сестра и Черная. Площадь его поверхности составляет 10,6 кв. километра.

Борис Ариэль родился в Ленинграде в 1937 году в семье ученых-медиков. Его отец преподавал на кафедре патологоанатомии, в том числе во время блокады, а также часто выезжал на передовую, где работал вместе с выдающимся хирургом Вишневским, после чего стал соавтором книги «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне». Сам Ариэль после школы поступил в Первый медицинский институт, со второго курса занялся научной работой, на четвертом курсе выпустил первый серьезный исследовательский труд. В 43 года он защитил докторскую диссертацию, для подготовки которой прослушал полный курс математики в Ленинградском университете.

Первой работой Ариэля стала должность ассистента кафедры патологической анатомии Ленинградского педиатрического медицинского института. В 1981 году его пригласили в Ленинградский НИИ фтизиопульмонологии, где прошел путь от старшего научного сотрудника до руководителя отдела лабораторной диагностики туберкулеза. В 2010-х годах, продолжая оставаться сотрудником этого института, Ариэль также работал научным консультантом в петербургском патологоанатомическом бюро. На его счету более 350 опубликованных научных работ, медика часто называли самым известным патологоанатомом Петербурга.