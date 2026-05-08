За последние два года из посольства Великобритании в Москве было выслано 15 сотрудников. Такие данные в интервью RTVI привел глава дипмиссии Найджел Кейси.

Посол Британии подтвердил, что сотрудников посольств ни одной другой страны из Москвы не высылают столь столь часто в связи со шпионскими скандалами.

«Я полагаю, принимающая сторона поместила нас в особую категорию. Они вполне откровенны на этот счет. Они считают нас особенно враждебными по отношению к России. Мы полагаем, что это необоснованно, но такова их позиция — этого я не отрицаю», — ответил Найджел Кейси RTVI.

В посольстве утверждают, что высылки по обвинению в шпионаже происходят в связи с поддержкой Британией Украины.

«Я думаю, с 2024 года, за время моей работы здесь, их [высланных дипломатов] было 15. Это контрпродуктивно, это ничего не даёт, но это отражает состояние наших отношений», — заявил посол.

Последний такой случай имел место в марте — второй секретарь британского посольства был выслан из Москвы. ФСБ обвинила его в разведывательной деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. «Зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики», — говорилось в заявлении спецслужбы.