В 2025 году Великобритания выдала россиянам более 40 тысяч виз, а уровень одобрения составил 93%. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Соединенного Королевства в Москве Найджел Кейси. Дипломат подтвердил, что граждане России по-прежнему могут податься на британскую туристическую визу.

«В прошлом году мы выдали более 40 000 виз, а уровень одобрения составил, насколько я помню, около 93% — это считается высоким показателем по международным меркам. Это подтверждает, что если вы законопослушный заявитель, то вам выдадут визу», — сообщил посол Великобритании в Москве.

Найджел Кейси напомнил, что недавно Соединенное Королевство перешло на электронные визы по всему миру, что значительно упростило процесс для заявителей.

«Нужно лишь один раз посетить визовый центр, а паспорт остаётся у вас на руках, пока вы ожидаете решения», — добавил британский посол.

В ЕС (из которого Британия вышла в процессе брекзита) некоторые страны в принципе не выдают россиянам никаких виз (Польша), другие прекратили выдачу именно туристических шенгенов (Германия), а в третьи по-прежнему можно въехать с туристическими целями (Италия, Франция, Испания). При этом в ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ужесточении визовой политики в отношении граждан России. Многократные шенгенские визы гражданам России больше не выдают.

«Мы сохранили визовый сервис — как, со своей стороны, и Россия — для законопослушных заявителей. И я надеюсь, что это продолжится. Мы не хотим полностью отрезать наших граждан от контактов с Россией и с россиянами в будущем», — отметил Найджел Кейси.

При этом посол признал, что власти не рекомендуют подданным королевства посещать Россию.

«Мы действительно не рекомендуем британцам приезжать в Россию в нынешних обстоятельствах — по вполне конкретным причинам, изложенным в наших рекомендациях для туристов. Однако мы не стремимся полностью обрубить отношения, и у нас по-прежнему теплится надежда, что в будущем они могут улучшиться», — заключил Найджел Кейси.