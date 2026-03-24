Силовики задержали бывшего главного врача и директора частной кемеровской клиники после смерти одного из пациентов. Об этом сообщают ГУ МВД Кузбасса и СКР.

По версии следствия, сотрудники медучреждения без лицензии лечили пациентов психотропными веществами.

«В результате противоправных действий бывшего главного врача указанного медицинского учреждения в августе 2025 года при оказании медицинской помощи и введении психотропных веществ наступила смерть 37-летнего мужчины», — отмечает СК.

В декабре того же года еще один пациент был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений одной из городских больниц.

С февраля по март 2026 года директор клиники заключил 11 договоров на аналогичные услуги — среди пациентов оказался несовершеннолетний. При обыске по месту жительства директора нашли ампулы с психотропными веществами, предназначенные для сбыта.

Бывшему главврачу предъявили обвинение в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (пп. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), а директору дополнительно вменили покушение на незаконный сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Следствие решает вопрос о заключении обоих под стражу.

По данным источников NGS42.RU в медицинской сфере, речь идет о филиале наркологической сети «Свобода» — той самой клиники, лицом которой в октябре 2024 года стал рэпер Гуф.