Зарплаты в 2026 году должны вырасти пропорционально тарифам на ЖКУ, которые поднимутся минимум на 10%. Об этом в беседе с RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ). Он подчеркнул, что индексация зарплат должна соответствовать уровню роста цен.

«Тарифы ЖКХ в этом году должны вырасти минимум на 10%. Но дело в том, что они повышаются в среднем на 10%. А в некоторых регионах — на 20%, у кого-то и на 25%. В общем-то, наши тарифы ЖКХ должны вырасти за три года на 30% — это уже заложено, а на самом деле будет больше, меньше у нас не бывает. В этой связи если повышаются тарифы ЖКХ на 10%, то и зарплата должна повышаться на 10%. То есть правительство бережет коммунальное хозяйство от инфляции», — заявил Арефьев.

По его мнению, раз исполнительная власть индексирует ЖКХ на 10%, то это значит, что показатель инфляции на самом деле около 10%, а не заявленные 6%.

«Несоответствие в индексации и инфляции говорит о том, что инфляция официально занижается, и мы должны требовать от правительства, чтобы индексация соответствовала реальному уровню инфляции, а не была придумана. <…> Несмотря на то, что у нас говорят: “Зарплата растет”, [на самом деле] так далеко не у всех. И надо думать о тех, у кого она не растет. <…> Будем бороться», — подчеркнул он.

19 января замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала в интервью «Парламентской газете», что в 2026 году услуги ЖКХ подорожают дважды. В январе тарифы вырастут на 1,7% по всей стране. Второе повышение запланировано на 1 октября, и его размер будет варьироваться в зависимости от региона. Наиболее значительный рост ожидается в Ставропольском крае — 22%. В Москве тарифы увеличатся на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

Рост цен связан с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%.

Депутат отметила, что важно проследить, чтобы каждый рубль был использован по назначению, поэтому осуществляется постоянный парламентский контроль. С 1 марта начинает действовать новый стандарт отчетности управляющих компаний, и каждый собственник сможет проконтролировать, как и на что были потрачены его деньги.

Среди других изменений в коммунальной сфере — с этого года действует повышающий коэффициент три на водоснабжение, если в квартире не установлен прибор учета при наличии технической возможности. Кроме того, отметила Разворотнева, в марте заработает «сплошная система учета» жилого фонда — у каждого дома должен появиться цифровой паспорт, где будет отображаться фактический износ систем и коммуникаций, а сроки оплаты за ЖКУ сдвигаются с 10-го на 15-е число месяца.

«Плюс отменяются льготы на взносы в страховые фонды. В связи с этим можно ожидать повышения оплаты за содержание общего имущества, что должно быть вынесено на общее собрание собственников. Если люди это не поддержат, есть риск, что у УК [управляющей компании] не хватит денег для обслуживания дома», — уточнила Разворотнева.