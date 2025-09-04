В лондонском аэропорту Хитроу полиция задержала создателя известных ситкомов («Отец Тед», «Книжный магазин Блэка» и «Компьютерщики»), ирландского сатирика Грэма Линехана по обвинению в публикации сообщений, трактуемых как подстрекательство к насилию в отношении трансгендерных лиц*. Этот инцидент вызвал широкий резонанс и критику в адрес британских властей, пишет RTVI.US.

Что произошло

В апреле Комиссия по равенству и правaм человека Великобритании выпустила новые правила, ограничивающие доступ трансгендерных женщин в некоторые женские пространства, в частности, в туалеты, больничные палаты и спортивные раздевалки.

В ответ на это Линехан опубликовал в соцсети X серию резких постов. В одном из них он заявил, что мужчин, заходящих в женские помещения, «нужно бить ниже пояса»; в другом — назвал снимок протеста в поддержку трансперсон «фотографией, от которой можно почувствовать запах».

Задержание Линехана

По словам сатирика, признаки внимания со стороны властей он заметил еще в аэропорту Аризоны при посадке на рейс, когда ему сообщили о необходимости переоформить билет. По прилете в Лондон его встретили у трапа самолета и задержали, как счел Линехан, «как террориста». После конфискации личных вещей ему сообщили, что причиной ареста являются его твиты, и провели допрос.

«В стране, где педофилы избегают наказания, где ножевая преступность вышла из-под контроля, где женщины подвергаются нападениям и домогательствам каждый раз, когда собираются, чтобы выступить, государство мобилизовало пятерых вооруженных полицейских, чтобы арестовать комедийного автора за этот твит (и нет, уверяю вас, я не выдумываю)», — написал он позднее на платформе Substack.

Во время задержания у 57-летнего Линехана резко подскочило давление, ему потребовалась госпитализация. Врачи связали его состояние со стрессом и долгим перелетом.

Свобода слова в Великобритании защищена Законом о правах человека, но имеет ограничения, включая запрет на подстрекательство к насилию и разжигание ненависти по признаку расы, пола, сексуальной ориентации и других характеристик. Именно эти нормы стали основанием для задержания.

В результате правоохранители отпустили сценариста под залог с условием не пользоваться соцсетью X.

Общественная и политическая реакция

Арест Линехана вызвал волну критики со стороны консервативных кругов — общественных деятелей и политиков. В частности, писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг и журналистка Джоан Смит заявили, что полиция проявляет избирательный подход, игнорируя реальные преступления против женщин и занимаясь преследованием за слова в интернете.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденок назвала арест комика «политикой и потаканием маргинальным идеологиям», а не настоящей охраной порядка. Она призвала полицию сосредоточиться на борьбе с уличной преступностью, кражами и насилием, а не на мониторинге соцсетей.

«При лейбористах мы постоянно видим, как кражи со взломом, ножевые преступления и нападения остаются нераскрытыми, а ресурсы тратятся впустую на критику мыслей», — написала она в Х.

Официальный представитель премьер-министра Британии Кира Стармера отказался комментировать эту тему. В то же время на Даунинг-стрит отметили, что приоритетами правительства являются борьба с уличной преступностью, антиобщественным поведением и насилием в отношении женщин.

Примечательно, что уже в четверг Линехану предстоит явиться в суд по другому делу — его обвиняют в преследовании трансгендерной женщины и порче ее телефона. Это дело не связано напрямую с недавними твитами и текущим арестом.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории России