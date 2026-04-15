СМИ сообщили, что генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил предоставить силовикам внесудебный доступ к смартфонам россиян. Однако в действительности речь шла о доступе к сведениям о мобильных устройствах граждан для упрощения розыска преступников и пропавших без вести. Подобная инициатива несет в себе потенциальные риски злоупотреблений, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.

Что предложил генпрокурор

15 апреля Гуцан во время выступления в Совфеде заявил, что внесудебный доступ к «сведениям о мобильных устройствах граждан» значительно упростит решение задач оперативно-разыскной деятельности, например при розыске лиц, скрывшихся от следствия или суда, а также уклоняющихся от наказаний и без вести пропавших.

«В условиях, когда преступники действуют максимально скрытно, анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать по большому счету решающим фактором для обнаружения их местонахождения и раскрытия преступлений, привлечения их к уголовной ответственности», — сказал генпрокурор.

В то же время подобная инициатива не должна создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан, указал Гуцан.

«Реализация соответствующих предложений, как мне кажется, требует тщательной проверки и проработки», — добавил он.

Взяв за основу заявление Гуцана, некоторые СМИ написали, что генпрокурор предложил предоставить силовикам внесудебный доступ к смартфонам россиян.

Однако в действительности Гуцан предложил расширить доступ правоохранительных органов к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования. Речь идет о IMEI — системе контроля абонентских устройств по уникальному номеру, состоящему из 15 цифр. Их присваивают мобильным устройствам, таким как смартфон, планшет и пр.

По задумке Генпрокуратуры, предоставление правоохранительным органам доступа к базе IMEI-номеров позволит оперативно определять местонахождение конкретного мобильного устройств при розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования, а также без вести пропавших граждан.

О предоставлении силовикам доступа непосредственно к телефонам россиян в выступлении Гуцана речи не шло.

Центральная база идентификаторов пользовательского оборудования — это государственная информационная система (ГИС) для учета и привязки IMEI-номеров мобильных устройств к сим-картам. Единую базу IMEI-номеров гаджетов планируется создать в 2026 году, сообщал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. В ведомстве связывали необходимость такой меры с угрозой атак беспилотников. По задумке министерства, внедрение базы IMEI-номеров позволит «идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА». В Минцифры сообщали «Коммерсанту» о планах взимать плату за обязательную регистрацию устройств в базе IMEI. По словам источника издания, требования о привязке IMEI к абонентскому номеру могут вступить в силу в 2027 году. Как ожидается, в 2028-м на сети смогут функционировать только те устройства, которые внесут в базу, тогда как у незарегистрированных сим-карта работать не будет.

«Недопустимо, чтобы государство получало карт-бланш на вторжение в личную жизнь»

Комментируя предложение Гуцана, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев («Новые люди») заявил RTVI, что любые подобные меры должны быть не просто регламентированы, но и учитывать общественное мнение. Без этого риск злоупотреблений становится слишком велик, считает депутат.

«Недопустимо, чтобы в погоне за безопасностью государство получало карт-бланш на вторжение в личную жизнь. Здесь нужен не только взвешенный, но и максимально прозрачный подход», — сказал Ткачев.

Он отметил, что в этом вопросе важно сохранить баланс между эффективностью работы правоохранительных органов и защитой конституционных прав человека.

«В этом вопросе необходим взвешенный подход, при котором безопасность не будет достигаться за счет ущемления базовых прав и свобод человека. С одной стороны, оперативный доступ к информации может существенно ускорить раскрытие преступлений и повысить безопасность общества. С другой стороны, любые подобные меры не должны становиться инструментом для необоснованного вмешательства в частную жизнь граждан», — пояснил собеседник RTVI.

Ткачев подчеркнул важность того, чтобы любые механизмы доступа к данным были строго регламентированы, прозрачны и находились под общественным и судебным контролем. Таким образом можно избежать злоупотреблений и сохранить доверие граждан к государственным институтам, указал парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов («Новые люди») заявил RTVI, что предоставление силовикам досудебного доступа к смартфонам граждан будет нарушением тайны связи. Он подчеркнул, что доступ к гаджетам должен предоставляться исключительно по решению суда. По словам депутата, это «совершенно нормальная практика» как в России, так и в других странах.

«Как только это может быть во внесудебном порядке, мы можем получить огромную массу злоупотреблений и совершенно неконтролируемый массив прецедентов. Поэтому доступ к гаджетам должен быть по суду. Если есть основания, то тогда — да. Без суда — нет», — обозначил свою позицию Леонов.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила, что внесудебный доступ к данным устройств граждан может привести к «тотальному беспределу со стороны правоохранительных органов, коррупции и сфабрикованным обвинениям». Она сочла крайне опасным «давать столь расширенные полномочия и ограничивать конституционные права граждан в этой части».

Как отметила Мизулина, для реализации подобной инициативы потребуется не только вносить изменения в различные законы, но также менять целый ряд положений Конституции в части гарантий о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, сбора и хранения информации о частной жизни.