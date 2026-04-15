Апелляционный суд Амстердама увеличил срок тюремного заключения до 12 лет и назначил принудительное психиатрическое лечение 38-летнему мужчине, осужденному за убийство 34-летней гражданки Украины. Прокуратура требовала увеличить срок до 15 лет, а защита настаивала на том, что жертва сама умерла от удушья.

Жертва встретилась с мужчиной в городе Эймёйден в августе 2022 года для оказания ему платной сексуальной услуги. Через три дня она была объявлена ​​пропавшей без вести. Позже полиция обнаружила ее частично сохранившееся тело на чердаке дома подозреваемого.

Во время следствия мужчина отрицал убийство, заявив, что женщина добровольно согласилась быть связанной на скамье для фитнеса на чердаке его дома во время секса и что она умерла случайно. Обвинение отвергло эту версию.

«Подозреваемый связал ее против ее воли, изнасиловал, умышленно убил, а затем расчленил. Это совершенно ужасное и странное дело. Он переступил все возможные границы» — заявил в ходе заседания прокурор. Он также заявил, что перед смертью жертва получила многочисленные травмы, включая синяки, повреждения кожи и перелом ребра.

При рассмотрении апелляции суд установил, что, хотя точная последовательность событий в доме остается неясной, подсудимый жестоко избил женщину и убил, отклонив утверждение о случайной смерти. Судьи заявили, что мужчина оставил тело на чердаке на несколько дней, после чего «зверски расчленил его». В качестве отягчающих обстоятельств суд указал на отсутствие раскаяния и, по их словам, безразличное отношение к человеческой жизни, которое продемонстрировал обвиняемый.

При этом преступник был оправдан по обвинениям в изнасиловании и незаконном лишении свободы, но признан виновным в непредумышленном убийстве и надругательстве над трупом.

Психиатрические обследования выявили расстройство личности, частично характеризующееся отсутствием эмпатии и злоупотреблением алкоголем. Эксперты предупредили о высоком риске повторного совершения преступлений без интенсивного лечения.

В 2024 году районный суд Амстердама осудил обвиняемого на 10 лет тюремного заключения плюс принудительное лечение.