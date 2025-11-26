Организаторы турнира Strongman Games в США лишили звания «самой сильной женщины в мире» американку Джемми Букер после подозрений в том, что она является биологическим мужчиной, сменившим пол. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление устроителей конкурса в соцсетях.

Букер одержала победу в соревновании в минувшие выходные, однако 25 ноября организаторы мероприятия сообщили о решении дисквалифицировать ее.

«Похоже, в открытой женской категории соревновался спортсмен, который биологически является мужчиной, а теперь идентифицирует себя как женщина», — говорится в официальном заявлении.

По словам организаторов, они не знали о статусе Букер до соревнований, иначе не допустили бы ее до участия. Связаться с ней после скандала для прояснения ситуации им не удалось.

Организаторы отметили, что по правилам турнира участники должны соревноваться лишь в той категории, которая соответствует их биологическому полу, указанному при рождении.

Звание победительницы после дисквалификации Букер получила британка Андреа Томпсон, которая изначально заняла второе место. По словам спортсменки, она, как и другие участницы конкурса, узнала об обмане только после того, как им разослали «очень откровенные фотографии и видео» с Букер, «которые, очевидно, ставят под сомнение ее пол».

Daily Mail пишет, что «очень похожа» на порноактрису по имени Джейми Джей. Согласно сетевой базе данных фильмов для взрослых, Джей дважды была номинирована на премию для трансперсон* в области порнофильмов. На запрос редакции об участии в порносъемках Букер и ее представитель не ответили.