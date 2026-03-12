Полузащитник Александр Мостовой рассказал в программе RTVI «Легенда», почему в 1993 году футболисты сборной России подписали «Письмо 14-ти», в котором за несколько месяцев до Чемпионата мира потребовали сменить тренера.

«Мы оказались заложниками ситуации в футболе, в стране. 1991 год, всё развалилось», — вспоминает Мостовой.

По его словам, российские футболисты тогда поехали играть в европейские клубы и узнали, как там организован футбол.

«Здесь еще не понимали этого. Здесь еще такой, как мы говорим, «совок» был: форму стираем сами; были случаи, когда приезжаешь в сборную, тебя никто не встречает, мы сами берем такси и сами куда-то едем на свои деньги», — рассказывает Мостовой.

«В Европе такого не было уже 30 лет назад. Мы уже вкусили эту жизнь европейскую, мы уже понимали, как относятся [там к спортсменам], какие деньги платят людям за футбол», — подчеркнул полузащитник.

Всё это «копилось» у футболистов и «взорвалось» в 1993 году в Греции после матча, пояснил Мостовой.

«В раздевалке вот этот конфликт взорвался <…> Начали слово за слово, один на одного, второй на второго. Всё закипело, закипело… Потом мы вернулись в отель, собрались в каком-то номере все и начали говорить, что мы дальше будем делать. Конфликт был между тренерским штабом и командой. Ну, не всей командой», — утверждает футболист.

По его мнению, «Письмо-14» в итоге повлияло на всё.

«Мы же, во-первых, все поссорились. Многие ребята поссорились, причем на долгие годы. Не говоря уже — с тренерским штабом <…> Многие ребята так и остались без Чемпионата мира, без Чемпионата Европы. Хорошие, сильные футболисты, они так и не попали, не почувствовали этот вкус чемпионата», — рассуждает Мостовой.

На мундиаль 1994 года, который проходил в США, российская сборная поехала как «команда туристов», считает спортсмен.

«Для многих это был туристический Чемпионат мира. Туристами приехали, туристами провели это время и туристами уехали. Купались, загорали, хотели — тренировались, хотели — не тренировались, вышли на игру одним составом, на следующую игру — другим, четвертым, пятым…», — рассказал Мостовой.

Скандальное письмо

«Письмо 14-ти» называют одним из главных скандалов в истории российского футбола.

17 ноября 1993 года в Афинах сборная Греции обыграла сборную России со счетом 1:0. Матч проходил в рамках отборочного турнира Чемпионата мира-1994. При этом российская команда к тому времени уже обеспечила себе выход из группы и поездку на мундиаль. После игры президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в раздевалке раскритиковал игроков и заявил, что на ЧМ не поедут те, кто не выходят на поле в бутсах Reebok — с компанией был подписан спонсорский контракт.

В ответ футболисты сборной написали открытое письмо на имя Шамиля Тарпищева — советника президента России по спорту. В письме игроки заявили, что считают «недозволительным повторение ошибок, ранее неоднократно допущенных федерацией футбола, — организационные просчеты, финансовые манипуляции, неудовлетворительное материально-техническое обеспечение сборной».

Футболисты призвали заменить тренера сборной Павла Садырина на Анатолия Бышовца, улучшить материально-техническое обеспечение команды, изменить условия материального вознаграждения за выход в финальную часть ЧМ. Письмо подписали 14 человек, в том числе Мостовой, Игорь Шалимов, Валерий Карпин, Виктор Онопко. Шалимов заявил, что Садырин «предал» игроков, не поддержав их в конфликте с Колосковым.

Часть игроков позже отказались от своей подписи, часть подписантов не поехали на Чемпионат мира в США. Садырин оставался тренером сборной во время чемпионата, но после турнира ушел в отставку. Его место занял Олег Романцев.