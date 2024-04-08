После теракта в «Крокус Сити Холле» девять детей из шести семей остались сиротами. Об этом 8 апреля сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

По ее словам, опекунство над детьми-сиротами оформили их родственники. «У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка», — отметила омбудсмен. Она добавила, что с семьями, потерявшими родных при теракте, остаются на связи профильные службы и специалисты.

Также Львова-Белова сообщила о состоянии детей, которые пострадали во время вооруженного нападения на «Крокус» и были госпитализированы. По ее данным, пятерых из шести детей уже выписали из клиник, но в реанимации остается 12-летний мальчик. Его состояние оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой, уточнила омбудсмен.

3 апреля Львова-Белова сообщила, что в результате теракта в «Крокусе» погибли шесть детей.

7 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за теракта в «Крокусе» семь детей в Подмосковье остались без родителей. По словам главы региона, местные власти знают семейные обстоятельства и нужды этих детей, и им оказывается поддержка. Кроме того, губернатор отметил, что еще 13 детей по-прежнему остаются в больницах.

По последним данным, теракт в «Крокусе» унес жизни 144 человек. Среди них помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, «Мисс Тверь — 2001» и мама двоих детей Екатерина Новоселова, добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Павловский и Татьяна Абдулова, а также две сестры Анна и Татьяна Макарские, пережившие теракт в Волгодонске в 1999 году, — у каждой из них осталось по двое несовершеннолетних детей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта вечером перед концертом группы «Пикник». Группа вооруженных людей устроила стрельбу, а затем подожгла концертный зал. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*).

По обвинению в теракте арестованы 11 человек. По версии следствия, четверо из них — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — были непосредственными исполнителями теракта. После этого арестовали еще семерых фигурантов дела — Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых, Алишера Касимова, Назримада Лутфуллои, Якубджони Юсуфзоды и Мухаммада Зоира Шарипзоду. Они подозреваются в пособничестве террористам.

Российские власти считают причастными к теракту в «Крокусе» украинские спецслужбы. Киев и страны Запада это отрицают. МИД России заявил 8 апреля, что западные СМИ получили указания «сверху» не упоминать количество жертв теракта.

* запрещенная в России террористическая организация