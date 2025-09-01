В Омске будут судить врача-эндоскописта, который, по версии следствия, помогал военным уклониться от службы, повреждая их желудки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

Против 58-летнего медика возбуждено дело о пособничестве в уклонении военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем нанесения повреждений (членовредительства), совершенное в составе организованной группы, в период мобилизации. Ему вменяют шесть эпизодов, уточнили в пресс-службе судов.

По версии следствия, врач, действуя в сговоре с сообщниками, за деньги помогал военным уклоняться от службы, вводя им в желудок эндоскоп и «вызывая повреждение стенок методом электрокоагуляции».

«Это приводило к образованию искусственных язвенных поражений, на основании которых позже выставлялись диагнозы и выдавались медицинские заключения, освобождавшие от призыва», — говорится в сообщении.

Кроме того, медик, как считает обвинение, «давал советы своим клиентам относительно дальнейших шагов, необходимых для официального подтверждения диагноза и последующего освобождения от военной обязанности».

Уголовное дело рассматривается Октябрьский районным судом Омска в особом порядке.

Имя врача не приводится. Издание «Коммерческие вести» пишет, что его зовут Олег Семенько.