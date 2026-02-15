В возрасте 77 лет скончался легендарный инженер Хидеки Сато, создатель культовых игровых консолей Sega. Это произошло 13 февраля, сообщает издание Kotaku.

«Он был поистине великим человеком, покорившим японскую игровую индустрию и сердца поклонников Sega по всему миру», — написал журнал Beep21 в соцсети X, добавив, что дух эпохи консолей навсегда останется в памяти фанатов.

Сато, которого называли «отцом аппаратного обеспечения Sega», курировал создание всех популярных игровых приставок компании в XX веке, включая SG-1000, Mega Drive (известную также как Genesis), Sega Saturn и Dreamcast.

Хидеки Сато присоединился к Sega в 1971 году. При нем компания превратилась в игровую империю и «одного из самых яростных конкурентов в войне домашних консолей», отмечает Kotaku.

«Мы умели создавать аркадные игры, но ничего толком не знали о разработке консолей. Они продавались так хорошо, что у нас глаза загорелись», — рассказывал ранее Сато журналу Famitsu.

В 1989 году он был назначен директором отдела исследований и разработок Sega. Там ему и его команде была поставлена титаническая задача: свергнуть одного из главных конкурентов на рынке — компанию Nintendo.

Сато рассказывал, что для эпохи, когда были популярны 16-битные игры, они хотели создать доступную домашнюю консоль, при этом стильную и с качественной звуковой системой, на которой можно было бы играть в аркадные игры.

В результате в 1988 году на рынке появилась Mega Drive, ставшая огромным хитом. Именно на этой приставке в 1991 году была представлена игра Sonic the Hedgehog с культовым персонажем — синим ежом Соником. Благодаря успеху игры Соник стал символом Sega.

Под руководством Сато также была выпущена 32-битная консоль Sega Saturn, которая, несмотря на инновации, проиграла в «гонке приставок» Sony PlayStation. В 1998 году вышла последняя приставка компании Sega Dreamcast — «лебединая песня» Sega, которая, как пишет Kotaku, стала платформой для «самых бескомпромиссных игр. В начале 2000-х Сато несколько лет занимал пост президента компании.

С 2003 года компания изменила подход к ведению бизнеса и после слияния с Sammy создала холдинг по производству игр Sega Sammy Holdings.

Sega стала издателем игр серий стратегий Total War, приключенческого боевика Yakuza, а также симулятора Football Manager.

«Но даже вне накала консольных войн влияние Сато на рынок игр было неизмеримым», — отмечает Kotaku. Издание пишет, что в декабре прошлого года в возрасте 95 лет скончался соучредитель Sega Дэвид Розен.