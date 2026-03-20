В возрасте 91 года скончалась Галина Мшанская — телеведущая программы «Царская ложа» на канале «Культура» и супруга народного артиста СССР Олега Басилашвили. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование актеру по поводу смерти его супруги.

Как сообщила телеведущая Ника Стрижак, Мшанская умерла в ночь на 20 марта.

«В феврале ей исполнился 91 год. Да, были уже проблемы, но какой живой ум она сохраняла до последних дней. Она всегда была неповторимой, строгой, царственной. <…> Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали. Для меня она была мэтром», — отмечает Стрижак.

Последний раз они общались на вечере в БДТ, где служит Басилашвили, посвященном 100-летию Кирилла Лаврова. «Она разобрала его в деталях! И была комплиментарна. Это редкое качество в нашем кругу», — рассказала телеведущая.

Стрижак особо отметила роль Мшанской в жизни Басилашвили: «Она была самым главным человеком для Олега Валериановича. Он ее боготворил. За нее переживал больше, чем за себя. И именно ему сегодня говорю главные слова поддержки и сожаления. Это огромная утрата».

Свои соболезнования выразил и Беглов. Он назвал супругу Басилашвили ярким и талантливым человеком, которая многие трудилась на Ленинградском телевидении и на телеканале «Культура».

«Ее программы, интервью отличал безупречнейший петербургский стиль. Глубочайший знаток театра и классической музыки, для многих она стала проводником в мир высокого искусства. Душевных сил вам и вашей семье в эти тяжелые дни», — заявил губернатор.

Галина Мшанская, дочь советской оперной певицы Ольги Мшанской, родилась в 1935 году. Работала редактором на Ленинградском телевидении. С 1980-х годов стала лицом передач о классической музыке и театре — сначала на Ленинградском ТВ, затем на телеканале «Культура». Наибольшую известность ей принесла программа «Царская ложа», посвященная оперному и музыкальному театру.

Мшанская брала интервью у многих известных артистов — от Марии Каллас и Пласидо Доминго до Елены Образцовой, Анны Нетребко и Ильдара Абдразакова. В конце 1960-х она познакомилась с Басилашвили, с которым они вместе прожили два года и лишь затем поженились официально. У них две дочери — Ольга и Ксения.