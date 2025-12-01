В Ярославской области умерла «абсолютная рекордсменка» по долгожительству в России и одна из пяти старейших людей планеты Клавдия Гадючкина. Она не дожила всего несколько дней до своего 115-летия, которое отметила бы 5 декабря, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.

Сама женщина называла датой своего рождения 24 ноября 1909 года и считала, что ей 116 лет. Однако, как рассказал глава региона, в этом году дату уточнили по метрическим книгам, где записано, что она родилась 5 декабря 1910 года.

Родившись еще в Российской империи при царе, Клавдия Михайловна пережила революции 1917 года, Первую мировую войну, Великую Отечественную войну, развал СССР. Как отметил Евраев, она стала свидетельницей «становления и преобразования нашего государства».

Гадючкина работала с 15 лет на фабрике «Красный перевал», где трудилась 40 лет, пройдя путь от прядильщицы до помощника мастера.

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», — написал о ней губернатор.

В 2024 году в день рождения Клавдии Михайловны «Ярославль онлайн» рассказывал, что у нее большая и любящая семья, в том числе шесть внуков, восемь правнуков и четверо праправнуков. А вот мужа она лишилась рано — он умер в 1956 году.

Глава администрации Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова, которая традиционно поздравляла известную долгожительницу с днями рождения, сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что Гадючкина ушла из жизни 29 ноября. Она также опубликовала фото старейшей женщины России в молодости.

Как уточнила Мусинова, Клавдия Михайловна жила в семье одного из своих внуков. «Ярославль онлайн» написал со ссылкой на внучку Ольгу, что женщина умерла в больнице, куда попала во второй половине ноября, почувствовав себя плохо. По словам внучки, прощание пройдет 2 декабря, на похоронах планируется присутствие только родных.

На сайте организации LongeviQuest, которая исследует долголетие и верифицирует возраст долгожителей планеты, указано, что Клавдия Гадючкина была старейшим человеком в России. В мировом списке долгожителей она занимала 75 строчку.