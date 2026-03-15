В Тюмени завершилась скандалом гонка преследования на 10 км на чемпионате России по биатлону. По решению жюри сахалинская биатлонистка Анастасия Томшина лишилась бронзовой медали из-за инцидента с перекрестной стрельбой.

Во время соревнований на втором огневом рубеже соперница Томшиной — Анастасия Шевченко из Свердловской области — должна была стрелять по третьему щиту, но вместо этого по ошибке открыла огонь по второму — то есть по установке Томшиной.

Шевченко из-за своей ошибки должна была пройти пять штрафных кругов, но не сделала этого и получила 10 минут штрафа — по две за каждый промах на собственной установке.

Также была наказана и Томшина: по правилам, увидев нарушение, она должна была поднять руку и в таком случае судьи взвели бы новую установку и скорректировали ей время. Она этого не сделала и получила шесть штрафных минут — по две за каждый неотстрелянный патрон.

Изначально Томшина заняла третье место, отстав на 11,2 секунд от победительницы Анастасии Халили, однако после разбора инцидента судейской коллегией опустилась на 40-ю строчку. Бронза в итоге перешла к Наталии Шевченко, серебро взяла Кристина Резцова.

Сама Томшина рассказала «Матч ТВ», что очень расстроилась из-за произошедшего, заявив, что не знала о таком правиле.

«Конечно, в первый момент я обрадовалась. Проблема в том, что я не знала правил и никогда не была в такой ситуации. По моим мишеням никогда не стреляли. Уходя на круг, понимала: все, что нужно сделать, — обезопасить соперниц и разрядить винтовку. Убрала ее, вставила обойму в магазин и со спокойной душой поехала дальше. Финишировала и услышала: “Дисквал”. Я не ожидала», — сказала она.

Спортсменка добавила, что намерена учесть произошедшее в будущем.

Технический делегат Союза биатлонистов России Виктор Васильев назвал ситуацию нередкой и пояснил, что комиссия детально изучила все видеозаписи, прежде чем вынести решение.

Он отметил, что Шевченко даже не заметила, что стреляет по чужой установке: «Она думала, что у нее каким-то чудом без выстрелов закрылись две мишени, в которые Томшина стреляла. И Шевченко достреляла в сторону установок свои два оставшихся выстрела, но на ее установке не было закрыто ни одной мишени».

Собеседник издания пояснил, что так как фактически это пять промахов, то Шевченко должна была пройти пять штрафных кругов, а она не сделала этого: «Один штрафной круг — это две минуты. Всего 10 минут».

Васильев также объяснил, почему штраф получила и Томшина.

«Когда она заметила, что Шевченко стреляет по ее установке и у нее закончились мишени, а патроны еще есть, она должна была поднять руку в этот момент. Это не ее вина. Ей бы все это время судьи скорректировали по финишу. Мы бы посмотрели видео, включили сразу секундомер и вычли бы время, которое она потеряла не по своей вине. Она стреляла бы по вновь взведенной установке», — пояснил он.

«Чемпионат.com» пишет, что в той же гонке произошел еще один случай перекрестной стрельбы: Анастасия Гришина случайно отработала по установке Ксении Воробей, однако вовремя сообщила об этом судьям, пробежала штрафные круги и финишировала 25-й.

Следующая гонка на чемпионате России у женщин состоится 17 марта, биатлонистки примут участие в суперспринте.