В Дагестане погибли два росгвардейца, еще 11 пострадали в ДТП, сообщает телеграм-канал «112». Информацию о происшествии также подтвердили в МВД республики.

По данным «112», сегодня около 15:00 в Унцукульском районе Дагестана опрокинулся грузовик, в котором были росгвардейцы.

«Двое из них скончались на месте, еще 11 госпитализированы», — отмечается в посте.

На месте происшествия работают экстренные службы, врачи помогают пострадавшим. Причина аварии выясняется, отмечает «112».

В МВД по Дагестану сообщили, что сегодня на 36 км автодороги «Буйнакск-Гимры-Чирката» в Унцукульском районе водитель военного грузовика «Урал» не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

В результате происшествия погиб водитель и пассажир, еще шесть пассажиров доставлены в больницу, отметили в ведомстве. Количество и личности участников ДТП выясняются.