Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего руководителя свердловской редакции URA.Ru Дениса Аллаярова к пяти годам колонии общего режима по делу о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Также его оштрафовали на 1,2 млн рублей и запретили заниматься журналистикой в течение четырех лет.

По версии следствия, в течение десяти месяцев Аллаяров платил своему дяде — бывшему начальнику уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову — за служебные оперативные сводки МВД. Общая сумма взятки составила 120 тыс. рублей: по 10 тыс. в месяц. Сводки содержали данные о происшествиях, возбужденных делах и задержаниях с персональными данными фигурантов — и распространялись под грифом «для служебного пользования».

Вся история началась в июне 2025 года с масштабных обысков в офисе URA.Ru. Тогда, как напоминает 66.ru, силовики прибыли в редакцию с кувалдами, несколько часов не выпускали сотрудников, скрывали лица масками и выгоняли журналистов других изданий. Беременной сотруднице стало плохо, ее мужа не пустили внутрь.

Аллаярова задержали, допросили и отпустили, однако после того, как он публично заявил о нарушениях при обыске, задержали повторно. «Знакомить с сутью предъявленных мне претензий не стали. Сказав, что я якобы фотографировал, как на работу ходит начальник свердловской полиции. Один из силовиков давал понять, что я на свободе не окажусь», — рассказывал журналист.

На следующий день суд отправил его в СИЗО. Тогда Аллаяров категорически отрицал вину: «Это наговор и провокация. Я просто выполнял свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона», — говорил он.

Его дядя пошел на сделку со следствием, дал показания на племянника и в ноябре 2025 года получил четыре года условно с лишением звания старшего лейтенанта полиции и запретом занимать должности в правоохранительных органах.

На заседании он заявил: «Мы виноваты оба. Я к нему хорошо отношусь. Не считаю, что он плохой — он выполнял свою работу», — сказал бывший полицейский, добавив, что пошел на преступление из-за нехватки денег — его зарплата составляла 63 тыс. рублей.

Аллаяров провел в СИЗО десять месяцев, отрицая вину. Однако в начале апреля 2026 года, когда процесс уже шел к завершению, неожиданно признал ее — к явному удивлению коллег и собственных адвокатов, присутствовавших в зале. По его словам, он получал сводки от Карпова, не задумываясь об их статусе: «Переводя Карпову деньги, я не придавал этому значения, относился легкомысленно. Относился как к простой работе с анонимным источником. К сводкам я относился как к черновикам документов», — объяснил он.

При этом добавил: «Я не мог подумать, когда отправлял деньги, что совершаю что-то незаконное. Наличие персональных данных в сводках меня не смущало. Мы не нарушали закон», — сказал Аллаяров. Долгое отрицание вины он объяснил стрессом и убежденностью, что задержание было провокацией с целью получить его базу контактов.

На приговор пришло много людей — бывшие коллеги, сотрудники редакции и журналисты других екатеринбургских изданий. Сам Аллаяров извинился перед ними: «Мне стыдно перед моей семьей и коллегами, по которым эта ситуация ударила. Хочу принести публичные извинения всем, кого коснулось мое уголовное дело», — сказал он.

Дело Аллаярова повлекло серьезные последствия для редакции. После обысков «Сибирско-Уральскую медиакомпанию», в которую входит URA.Ru, национализировали — в связи с арестом активов владельцев, миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва, — а затем продали холдингу Readovka.

Новый руководитель Андрей Ткаченко уволил главу редколлегии Михаила Вьюгина, главного редактора Диану Козлову и ее заместителя, провел внутренние разбирательства и сформировал новую команду. Незадолго до приговора новый директор URA.Ru заявил, что готов взять Аллаярова обратно — «на прежнюю должность или даже выше». «Он талантливый журналист и пользуется уважением в коллективе», — говорил Ткаченко.

Примерно в то же время, когда был задержан Аллаяров, силовики провели обыски в московском офисе телеграм-канала Baza, задержав главного редактора Глеба Трифонова и журналистку Татьяну Лукьянову по аналогичному обвинению — в передаче денег полицейским за оперативные сводки. По данным следствия, с 2021 по 2024 год они заплатили за эксклюзивные материалы 300 тыс. рублей. Оба признали вину и в сентябре 2025 года вышли из СИЗО под домашний арест.

Аллаярову 29 лет. В URA.Ru он пришел в 2019 году, где специализировался на политических материалах. В конце 2023 года возглавил свердловскую редакцию, считающуюся флагманской в агентстве.