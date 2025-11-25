Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-полицейского Андрея Карпова к четырем годам лишения свободы условно за предоставление оперативных сводок заместителю главреда URA.RU Денису Аллаярову, который приходится ему племянником. Об этом сообщает официальный канал судов Свердловской области.

Карпову назначен четырехлетний испытательный срок с трехлетним лишением права работать на госслужбе и в правоохранительных органах на должностях, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Кроме того, его лишили звания старшего лейтенанта полиции и конфисковали в доход государства 120 тыс. рублей, которые тот получил в качестве вознаграждения за свои сводки.

До суда Карпов полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. По его ходатайству дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного следствия. Сам он находился под домашним арестом, тогда как его племянник — в СИЗО.

По данным обвинения, экс-полицейский снабжал своего племянника оперативной информацией с мая 2024 года по март 2025-го, когда возглавлял отдел угрозыска екатеринбургского 10-го отдела полиции. Он делал это, несмотря на то, что федеральные законы и ведомственные приказы МВД запрещают передавать третьим лицам сведения, составляющие охраняемую тайну, в том числе личные данные граждан и тайну следствия, говорится в публикации.

В пятницу, 21 ноября, Карпов заявил в суде, что передавал сводки племяннику за взятку и что раскаивается в этом. Он сказал, что не знает, почему согласился на это, передавал 66.RU.

«Оснований, чтобы оговаривать Аллаярова у меня нет. Сейчас между нами нет никаких отношений», — сообщил экс-полицейский. По его словам, деньги журналист отправлял на карту своей бабушки, получая взамен полицейские эксклюзивы.

Сам Аллаяров, который на пятничном заседании впервые за полгода увиделся с дядей, давшим против него показания, утверждает, что его оговорили. Он признает, что получал информацию о криминальных событиях в регионе, но категорически отрицает, что платил за нее. На суде он задавал вопросы Карпову из «клетки», обращая внимание судьи на то, что тот так и не смог назвать точных дат и сумм и описать обстоятельства и последовательность событий.

Как отмечает URA.RU, Карпов за время расследования трижды менял показания, причем изначально говорил, что помогал журналисту безвозмездно, летом он уже говорил о взятке, причем речь шла о сумме в 20 тыс. рублей, а к концу следствия сумма выросла до 120 тыс. рублей.

Суд в результате признал Карпова виновным в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК).

Как пояснил судебный канал, приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Тот же Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга параллельно рассматривает уголовное дело в отношении самого Аллаярова, который обвиняется в даче взятки Карпову (ч. 3 ст. 291 УК, максимальное наказание — восемь лет лишения свободы). Журналисту продлен срок содержания под стражей до 13 апреля 2026 года.