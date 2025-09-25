Мы привыкли считать: главный враг сердца — это холестерин. Врач пугает бляшками в сосудах, а реклама добавок обещает их «очистить». Но ученые давно говорят: холестерин — лишь часть картины. Есть факторы куда опаснее, и именно они чаще приводят к инфарктам.
1. Хронический стресс
Жизнь в постоянном напряжении — работа, кредиты, новости — разгоняет пульс и давление.
— European Heart Journal (2016) показал: у людей с высоким уровнем стресса риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается почти вдвое.
— Кортизол разрушает сосуды не хуже, чем жирная пища.
2. Недосып
«Досмотрю сериал — и завтра отдохну»? После 50 это особенно опасно.
— Исследование Sleep (2017): меньше 6 часов сна в сутки повышают риск инфаркта и инсульта на 20—30%.
— Во сне сердце восстанавливается. Хроническое недосыпание делает его уязвимым.
3. Сидячая жизнь
Мы двигаемся всё меньше: работа за компьютером, поездки на машине, отдых у телевизора.
— Ученые из Гарварда (2016) выяснили: сидячий образ жизни увеличивает риск болезней сердца на 20—40%.
— Даже тренировка раз в неделю не компенсирует ежедневное бездействие.
Холестерин — не единственный враг. Снизить риски просто: больше ходить, вовремя ложиться спать и находить время для отдыха. Эти привычки защищают сердце сильнее любых таблеток.