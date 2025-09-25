Мы привыкли считать: главный враг сердца — это холестерин. Врач пугает бляшками в сосудах, а реклама добавок обещает их «очистить». Но ученые давно говорят: холестерин — лишь часть картины. Есть факторы куда опаснее, и именно они чаще приводят к инфарктам.

1. Хронический стресс

Жизнь в постоянном напряжении — работа, кредиты, новости — разгоняет пульс и давление.

— European Heart Journal (2016) показал: у людей с высоким уровнем стресса риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается почти вдвое.

— Кортизол разрушает сосуды не хуже, чем жирная пища.

2. Недосып

«Досмотрю сериал — и завтра отдохну»? После 50 это особенно опасно.

— Исследование Sleep (2017): меньше 6 часов сна в сутки повышают риск инфаркта и инсульта на 20—30%.

— Во сне сердце восстанавливается. Хроническое недосыпание делает его уязвимым.

3. Сидячая жизнь

Мы двигаемся всё меньше: работа за компьютером, поездки на машине, отдых у телевизора.

— Ученые из Гарварда (2016) выяснили: сидячий образ жизни увеличивает риск болезней сердца на 20—40%.

— Даже тренировка раз в неделю не компенсирует ежедневное бездействие.

Холестерин — не единственный враг. Снизить риски просто: больше ходить, вовремя ложиться спать и находить время для отдыха. Эти привычки защищают сердце сильнее любых таблеток.