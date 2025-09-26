Мы привыкли думать: если болят колени или поясница — виноваты лишние килограммы. Конечно, вес играет роль. Но врачи всё чаще говорят: есть факторы, куда опаснее, чем сама полнота. И именно они незаметно убивают суставы.

1. Отсутствие движения

Парадокс: суставы разрушаются не только от нагрузки, но и от бездействия.

— Arthritis Foundation (2020): у людей с низкой физической активностью риск артроза на 40% выше.

— Сустав — это механизм. Без движения он «ржавеет»: уменьшается приток крови, хрящ истончается.

2. Неправильная обувь

Красивые туфли на каблуке или дешевые кроссовки — это не просто дискомфорт.

— Исследование Foot & Ankle International (2018) показало: обувь без амортизации в 3 раза ускоряет износ коленных суставов.

— А высокий каблук меняет угол нагрузки и провоцирует артроз у женщин после 50.

3. Хроническое воспаление

Суставы портит не только механика, но и биохимия.

— Воспалительные процессы при диабете, подагре или даже хроническом стрессе повреждают хрящи.

— Journal of Rheumatology (2019): у людей с метаболическим синдромом артроз развивается в 2 раза быстрее даже без ожирения.

Лишний вес действительно перегружает суставы. Чтобы они служили дольше — двигайтесь каждый день, выбирайте удобную обувь и следите за общим здоровьем. Это работает лучше, чем просто диета.