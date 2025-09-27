Многие уверены: морщины и дряблость появляются из-за сладкого. Да, избыток сахара действительно влияет на эластичность кожи. Но дерматологи напоминают: есть факторы, которые старят кожу гораздо быстрее — и мы сталкиваемся с ними каждый день.

1. Ультрафиолет

Солнце — главный враг молодости кожи.

— JAMA Dermatology (2019): до 80% морщин связано именно с фотостарением, а не с возрастом.

— Даже зимой и в городе ультрафиолет разрушает коллаген. Солнцезащитный крем после 40 — не косметика, а профилактика.

2. Курение

Одна из самых недооцененных причин старения.

— Исследование Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (2017) показало: у курящих женщин морщины появляются на 20% раньше.

— Никотин сужает сосуды, кожа недополучает питание и кислород.

3. Хронический стресс

Нервная жизнь старит не хуже солнца.

— Psychoneuroendocrinology (2018): постоянный стресс ускоряет укорочение теломер — «биологических часов» клеток.

— Результат — кожа становится тоньше, суше, быстрее теряет упругость.

Сахар влияет на кожу, но куда сильнее еt разрушают: ультрафиолет, сигареты, хронический стресс.

Так что главный «антиэйдж» — это не модные кремы, а простые привычки: защита от солнца, отказ от курения и умение отдыхать.